El Ayuntamiento de Alicante cerrará las playas de la ciudad si se producen aglomeraciones durante este fin de semana, en el que se esperan temperaturas primaverales en la capital. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, ha informado que durante todo el fin de semana se van a realizar controles de aforos en las playas, y si hay riesgo para la salud de los ciudadanos se cerrarán como ya se hizo durante el pasado verano. No se van a permitir los grupos de más de dos personas, recordó el edil ante las actuales restricciones decretadas por la Generalitat.

Además, el concejal ha pedido públicamente a los ciudadanos que este fin de semana "actúen con la máxima responsabilidad para frenar la pandemia”, mostrándose muy preocupado por el incremento de sanciones en la jornada del jueves, en la que la Policía Local impuso 196 denuncias en el operativo anticovid, de las cuales 107 fueron por no llevar la obligatoria mascarilla.

Los agentes que patrullaron toda la ciudad durante la tarde del jueves localizaron hasta seis botellones, levantando 49 actas a personas por consumo de alcohol en la vía pública y no llevar mascarillas, varios en los parques de la Ereta y Martín Luther King. También se sancionaron grupos por no mantener las distancias y no respetar la limitación de más de dos personas no convivientes con un total de 37 actas de denuncias, según fuentes policiales.

La unidad del servicio Nocturno interpuso dos denuncias por incumplimiento del toque de queda, en la avenida de Doctor Giménez Díaz y la Glorieta Tomás Ramírez, disuelto una fiesta en vivienda en Glorieta Reino Unido y una denuncia por consumo de alcohol en vía pública.

La Policía Local ha organizado un operativo especial con estrictos controles, que contemplan la vigilancia aérea con los drones y un operativo de 300 agentes de Policía Local durante todo el fin de semana, para hacer cumplir las nuevas medidas decretadas por la Generalitat Valenciana frente al covid en Alicante, con un refuerzo de 140 policías para los controles perimetrales.

El edil popular ha apelado a “la corresponsabilidad de cada uno”, señalando que “ desde la Policía se van a poner controles pero no se puede estar en todos los sitios”, y ha trasladado el mensaje que “se deben mantener las distancias en las playas, no estar en grupos de más de dos personas y extremar las medidas de prevención con el uso de mascarillas e higiene. El cierre perimetral se hace en beneficio de la salud de cada uno de nosotros, es importante que los alicantinos se conciencien que los próximos fines de semana vamos a estar con el municipio cerrado y se controlará su cumplimiento”.

La Policía Local mantendrá también binomios de agentes patrullando por las playas con los quads, con un refuerzo de agentes en la de San Juan y el Postiguet y las Calas del Cabo de la Huerta, así como en los paseos para evitar aglomeraciones, y se realizarán vigilancias itinerantes por toda la ciudad controlando los grupos de personas, y recuerdan que queda limitada la movilidad a un máximo de dos personas, salvo que se trate de convivientes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Alicante va a incorporar la innovación tecnológica a la vigilancia con los dos Drones de la Unidad de Medios Aéreos no Tripulados -UMANT- del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante y la Policía Local, tanto en los controles para hacer cumplir el cierre perimetral, como en la playa que alertarán a la Policía si observan algún incumplimiento o zona con mayor acumulación de personas.

Los agentes policiales establecerán controles de tráfico en diez puntos de vigilancia en los accesos a la ciudad, con equipos de seis policías para garantizar su cierre perimetral, desde las 15.00 horas del viernes hasta las 06.00 horas del lunes, y con un amplio dispositivo de seguridad, y recuerdan que los incumplimientos de estas normas pueden conllevar sanciones de hasta 600 euros.