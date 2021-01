La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a las 12:30 horas del día 30 de enero de 2021, ha informado sobre las incidencias referentes al cierre perimetral de ciudades de más de 50.000 habitantes. Así, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Valenciana han retomado a primera hora de la mañana de este sábado los controles para sellar las ciudades de más de 50.000 habitantes. En algunos puntos se han registrado aglomeraciones de vehículos y atascos, pero por el momento la actuación policial se está desarrollando con absoluta normalidad. Por su parte, DGT informa de que en las vías interurbanas no se han registrado complicaciones.

La mayoría de los desplazamientos controlados hasta ahora estaban justificados por salida del trabajo y regreso a los domicilios. Por lo general, la ciudadanía ha mostrado colaboración con los agentes y no ha habido ningún incidente reseñable. Torrent ha sido una de las ciudades confinadas que más movilidad ha registrado durante las primeras horas de este sábado. A las 11:00 horas ya se habían interpuesto 18 propuestas de sanción.

En San Vicente del Raspeig, Torrevieja y partidas rurales de Alicante, Elche y Orihuela, la Guardia Civil desplegó 38 dispositivos de verificación de personas y vehículos, habiéndose controlado a 2.888 vehículos y 3.542 personas, procediéndose a imponer 13 denuncias. En Elche, las FFCCS comprobaron incumplimientos en carretera Balsares-Altet, intentando salir hacia Santa Pola. Poca afluencia de gente en las playas de Alicante y San Juan durante el día de ayer. En el resto de ciudades no se detectaron incidentes a destacar por parte de las FFCCS.

Solo en la provincia de Valencia, la Policía Nacional ha registrado 153 propuestas de sanción por no llevar mascarilla y 297 por la organización de botellones. Durante los controles de circulación, también se han propuesto sanciones por posesión de sustancias estupefacientes o de armas. La Policía ha detectado en las últimas horas botellones en ciudades como Gandía, Torrent, València, Sagunt o Burjassot. No ha habido detenidos en la provincia de Valencia. Durante la tarde de ayer, la Policía reordenó el tráfico en lugares cercano a hospitales de la ciudad de Valencia para no interrumpir servicios urgentes de ambulancias.

A nivel autonómico, el número de sanciones propuestas por la Policía Nacional desde las 15:00 horas de ayer por cierre perimetral y restricciones de movilidad (no incluye mascarillas) ascienden a 580. Por provincias, 220 corresponden a Alicante, 310 a Valencia y 50 a Castellón.

Mientras, la Guardia Civil ha impuesto 80 propuestas de sanción por infracciones leves en la Comunidad Valenciana. En otros muchos casos se ha indicado a los conductores que den la vuelta al estar su ciudad sellada. Sin incidencias reseñables y el Instituto Armado destaca la colaboración de la población valenciana.

Durante todo el fin de semana, más de 10.000 agentes de las FFCCS estarán en alerta para garantizar el cumplimiento de las medidas en la Comunidad Valenciana y reforzar controles en el caso de que sea necesario. Se han desplegado dos helicópteros de Guardia Civil y Policía Nacional, así como drones para inspeccionar la costa, según informa la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.