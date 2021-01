Parece que la Semana Santa se ha perdido y el invierno va como va. ¿Tendremos verano?

Es complicado pronosticar. Dependerá de la situación sanitaria. Hace semanas pensábamos que sí. Si todo evoluciona adecuadamente, sufriremos un primer semestre muy difícil y un remontar gradual en el segundo. Incluso late en el sector la esperanza de una eclosión de ganas de viajar cuando alcancemos ese punto certero de inmunidad social, equivalente a la superación del miedo. Para dinamizar el mercado tendremos que estar muy atentos a toda oportunidad que nos venga de fórmulas seguras como los pasaportes sanitarios de vacunación y las políticas de estímulo de la demanda.

¿Se plantea aumentar la prolongación del Bono Viaje más allá del 31 de mayo?

Nuestro decreto y nuestra previsión presupuestaria contemplan una tercera oleada del bono para un nuevo trimestre además del actual. De momento hemos tomado la decisión de alargar el vigente para garantizar los derechos adquiridos a la espera de una coyuntura menos restrictiva. Soy partidario de reforzar este programa todo cuanto podamos y el sector nos recomiende. Constituye una fórmula de ayuda para intentar no cerrar, trabajando y prestando servicio. Funciona porque, entre otras cosas, los espacios turísticos son más seguros que quedarte en casa con tus rutinas y descontroles.

¿Ante esta pandemia se puede hablar de un Plan B»?

Sin vacuna, sin ciencia, sin disciplina, sin moral… no hay «Plan B» en esta batalla. Sin moral de combate y sin moral en el sentido estricto de autoexigirnos niveles de responsabilidad que nos preserven del desgarro social. Creo que estamos en el tiempo de descuento como especie. Veo esta pandemia como un ultimátum. Toca asumir de una vez que somos una sola humanidad, frágil, vulnerable e interdependiente. El espectáculo del mercadeo con las vacunas evidencia el fracaso de la gobernanza del mundo. Si no controlamos este momento con criterios éticos, apaga y vámonos. La ausencia de la política en mayúsculas, llegando tarde a todo, nos tiene que hacer pensar.

¿Muchos empresarios creen que no se volverá a la normalidad hasta 2023?¿Quedará algo?

Insisto en la dificultad de pronosticar con acierto pero lo que sí le digo es lo que podemos y debemos hacer algo para que el regreso no sea a una normalidad rutinaria sino mejorada. No hay desgracia que no venga acompañada de un don. Aprender nuevas lecciones. No se trata de regresar al mismo sitio exactamente, sino a la reconstrucción de un verdadera propuesta de valor que nos permita competir desencadenando toda nuestra capacidad de innovar. La innovación en turismo es una palabra canjeable por fascinación, cualificación, diversificación... Tenemos una estrategia clara de cómo evolucionar. Cultura digital hasta el último confín de nuestras pymes, formación y capital humano, ODS a modo de Biblia, descarbonizar el sector, reconducir la dependencia de los grandes touroperadores.

Resulta complicado combinar restricciones y turismo, pero ¿no han sido muy duros con los cierres perimetrales a las 15 horas de los viernes cuando los fines de semana eran de lo poco que funcionaba?

Sabemos desde los primeros compases de la pandemia que las decisiones las marca la autoridad sanitaria. Suscribo la idea de que los espacios turísticos, los hoteles son más seguros que las casas y otro tipo de corralas sociales. Todos deberíamos esforzarnos por tener una visión 360 grados. Casi nadie se pone en la piel del otro. Vivimos un drama sanitario pero también económico. El turísmo fue el primero en asumir una jerarquía de valores en defensa de la salud y la vida. Se autoinmoló para protegernos a todos y no ha dejado de llevar esa cruz. Conviene no olvidar.

Además de los ERTE, el sector no ve otra salida que ayudas directas. ¿Cree que el Gobierno debe abrir la mano?

Sí. Ninguna administración debe dejar de buscar más ayudas. Ahora, la prioridad es salvar empresas y sacrificar o postergar otro tipo de acciones. Debemos preguntarnos constantemente si podemos hacer más. Esto hay que vivirlo como una carrera por buscar nuevas respuestas. Afrontar el corto plazo con la máxima intensidad y mantener la lucidez necesaria para seguir preparando el futuro a medio plazo que pasa por Europa. Sin duda se han puesto encima de la mesa paquetes de diversa naturaleza pero la magnitud de la catástrofe es tal que no es suficiente todavía.

¿Se imaginaba que el sector podría entrar en un periodo de hibernación como éste?

Ni en mis peores pesadillas, pero cuando salgamos sostengo que el turismo será la estrella polar de un mundo agotado, angustiado y abatido. Discrepo de quienes opinan que conviene minimizar este sector para resistir mejor las crisis. Cuando cae el turismo o cierra un restaurante se resiente desde la agricultura hasta la industria más tecnológica. Una simple cena justifica que vayas a la peluquería o te renueves el vestuario. No le vayamos a perder la cara a la economía del ocio, ligada a la innovación, la creatividad, la tecnología, el conocimiento, la cultura, la felicidad y la belleza.

¿Cual es el mensaje que se va a trasladar a los turistas?

De confianza y seguridad. Nuestros valores y atributos seguirán ahí. Nos encontrarán más preparados y más sensibles. No fabricamos tornillos ni hormigón. Este es un sector de personas que cuidan a personas.

Le diré más. La máxima prioridad hoy de toda política turística que se precie es vacunar, vacunar y vacunar. En origen y en destino, por tierra, mar y aire. Esa es la clave de bóveda. El espectáculo de mercadeo internacional en la distribución de las vacunas ofende la conciencia moral de la humanidad. Transitar por este drama a los pies de las farmacéuticas lo dice todo.