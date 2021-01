El «negocio» del Padrón en Alicante: estafas en los trámites que acaban ante la Policía

Una de las víctimas ha sido Anja Brinkmann, una alemana que lleva más de dos décadas en Alicante y que necesitaba actualizar su empadronamiento al cambiar de vivienda. «Vi por internet una página web de una supuesta asesoría que te ayudaba en los trámites. Pagué 39 euros para nada. Era una estafa. Me dieron un número de referencia que no servía para nada. Acabé denunciando ante la Policía Nacional», relata la vecina de la capital alicantina, quien supo que su caso no era aislado al llamar al Ayuntamiento para realizar los trámites que la asesoría no hizo por ella: «Les conté mi caso y me dijeron que no había servido de nada pagar. Y también me contaron que mi caso no era para nada aislado, que habían tenido muchísimos parecidos en los últimos tiempos». Así lo confirman también fuentes municipales, que admiten que existe el «negocio» del Padrón, aunque es algo generalizado, que no se circunscribe exclusivamente a la ciudad de Alicante. «No hace mucho vino al Ayuntamiento una pareja de ingleses que habían contactado con un presunto abogado para que les ayudase al no hablar español. No apareció tras cobrarles 80 euros», apuntan.

Muchas son las denuncias públicas que se pueden ver en la propia red sobre estafas en los trámites de empadronamiento, tal y como denunció recientemente el propio gobierno municipal de El Campello. Ciudadanos que han sido víctimas de supuestas asesorías que se ofrecen incluso a realizar trámites que chocan de frente con la legalidad vigente: «El certificado de empadronamiento o el digital no lo puede sacar otra persona por ti», subrayan las mismas fuentes municipales. Entre las críticas visibles contra los supuestos estafadores, la mayoría incide en que tras pagar una cantidad no se resolvió nada o apenas se recibió un impreso relleno. «Con lo del covid-19, me dijeron que mi gestión de alta en el padrón era solo online y mi sorpresa fue que les pagué 39 euros y sólo me mandaron el formulario relleno», señala una ciudadana en relación a la misma empresa que acabó ante la Policía por no cumplir con lo pactado con la alemana Anja en Alicante. «A mí tampoco me envían la solicitud de empadronamiento y no hay manera de contactar con ellos», añade en al red otra estafada. Y así innumerables comentarios sobre supuestas consultorías que hacen un negocio fraudulento de trámites gratuitos, como es empadronarse la ciudad de Alicante.

Algunas de estas estafas llegan hasta la Policía. Otras muchas no lo hacen al tratarse de cantidades, para cada uno de los estafados, no resultan excesivamente elevadas. «Estamos detrás de estos negocios ilegales, pero no siempre es fácil cogerles porque las personas que vienen a denunciar no siempre pueden traer todos los datos que necesitamos. A veces no saben ni quién está detrás...», explican desde la Comisaría de la Policía Nacional de Alicante, donde recalcan que las principales víctimas son personas llegadas a España desde otros países: «Por este motivo, es la Brigada de Extranjería y Fronteras la centrada en resolver estos casos».

Desde el Ayuntamiento de Alicante, ante los numerosos casos que se dan de intentos de estafas, han puesto en marcha cambios en el servicio de cita previa para intentar, al menos, evitar su venta fraudulenta. «Detectamos que había terceros que reservaban masivamente las citas, dejando sin ellas además al resto de ciudadanos, y luego a horas intempestivas las anulaban para que las cogieran sus clientes. Trabajamos para impedir eso. Ahora cuando se anula una cita no vuelve a aparecer al momento, sino en otro momento, por lo que pierden esa ventaja», explica el concejal de Presidencia, Innovación y Coordinación de Proyectos en el Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral, quien asegura que con ese cambio «se busca que el tráfico con las citas previas se reduzca a la mínima expresión». Por ahora, han conseguido que la espera para una cita previa sea de días y no de hasta tres meses, como sucedía hace apenas unos meses.