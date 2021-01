El octogenario Trinidad salió abrigado y descansado de su casa, situada en la calle Villavieja, a las seis y media de la tarde del domingo 1 de noviembre de 1970.

Anduvo sin prisa hasta la plaza 18 de Julio y la Rambla. Frente al portal de Elche vio el hotel Gran Sol, de 32 plantas, que había sido inaugurado el 20 de febrero de ese año. Creyó recordar que no hacía mucho había tenido un sueño relacionado con aquel edificio de 110 metros de altura, pero tal pensamiento fue fugaz.

Apenas si había transeúntes. Lloviznaba y corría un fuerte viento del norte, pero siendo domingo le extrañó no ver a más paseantes. Hasta que recordó que era el día de Todos los Santos. Aunque lo habitual era que la mayor cantidad de visitas se produjera por la mañana, pensó que muchos alicantinos estarían aprovechando la tarde para ir al cementerio. A pesar de que su esposa había fallecido cinco años atrás y su cadáver estaba allí inhumado, él no había ido al camposanto desde el entierro. Sabía que su querida Dulcinea no estaba allí. Lo sabía porque ella misma se lo había dicho. De modo que le parecía innecesario participar en aquel antiguo ritual. Un ritual que consideraba, además, supersticioso. Ya los romanos celebraban entre el 18 y el 21 de febrero la parentalia, en honor a los manes o almas de los difuntos. Adornaban las tumbas de sus familiares y amigos con rosas o violetas y hacían ofrendas de leche, vino y miel. Temían que, de no hacerlo, se repitiera lo que acaeció aquel año en que se olvidaron de la celebración y los muertos se vengaron saliendo de sus tumbas, invadiendo las calles de Roma.

Trinidad subió por la Rambla sin rumbo fijo. Su misión, su obsesión, era encontrar a su nieta Eugenia, que había sido raptada por las erinias mientras dormía en casa de él dos semanas atrás. Pero no sabía cómo hacerlo, qué camino seguir. Aquella mañana, cerca de la iglesia de Santa María, una vieja sibila le había avisado de que debía buscar la ayuda de quien se gana la vida por sí misma. Como todos los oráculos, era enigmático, si bien tenía una certeza y una idea aún demasiado indeterminada a la que no paraba de darle vueltas. La certeza era que se trataba de una mujer. Era evidente que debía buscar una mujer que se ganara la vida por ella misma. La idea indeterminada se refería a esto último, al modo como se ganaba la vida. Algo revoloteaba en su mente tratando de concretarse.

Caminaba ahora por la avenida de José Antonio, mirándolo todo pero sin fijarse en casi nada. Los cines, los bares y las cafeterías estaban abiertos. En los restaurantes y establecimientos donde se servían comidas se ofrecían el menú del día y platos combinados. En el Teatro Principal se anunciaba «La ópera de cuatro cuartos», de Bertolt Brecht, dirigida por José Tamayo.

Por la calle del General Goded anduvo hasta la avenida de Federico Soto. Enfrente encontró un edificio en construcción de 33 plantas destinado a hotel, cuyas obras se habían reanudado el pasado 2 de marzo, después de estar paralizadas seis años.

Subió hasta la plaza de los Luceros y giró por la avenida Alfonso el Sabio, recorriéndola hasta el barrio de San Antón, adonde se adentró ya de noche.

Fue en el cruce de las calles Pozo y Gallo donde se encontró a una pareja discutiendo a gritos bajo la luz de una farola. El joven era alto y rubio, vestía un terno elegante de color gris marengo y zapatos acharolados; su voz poderosa reclamaba a la muchacha que dejase de chillar mientras la sujetaba con ambas manos por las muñecas. Ella era aún más joven, su cabellera morena y ondulada caía hasta su cintura por la espalda, sobre una gabardina de color gris perla que llevaba encima de un suéter negro de cuello vuelto y una minifalda de cuero negro; calzaba zapatos negros de tacón alto y llevaba a la bandolera un bolso azul marino. Estaba muy excitada.

–¡Déjame en paz, Aquilino, no quiero trabajar para ti! –gritaba mientras intentaba liberar sus brazos de las fuertes manos del joven.

Cuando Trinidad se acercó a ellos, dejaron de gritar y forcejear. Aquilino le miró con ojos verdes y centelleantes; ella con ojos castaños y asombrados.

–¿Qué quieres, viejo? –preguntó Aquilino, al tiempo que ella se liberaba por fin de sus manos.

–Quiero hablar con ella –dijo Trinidad señalando a la joven.

–¿Le conoces?

Ella respondió a la pregunta de Aquilino negando con la cabeza y sin apartar la mirada de aquel anciano alto, delgado, encorvado, elegante y barbudo.

–Vuelve otra noche. Ahora está ocupada –dijo Aquilino volviéndose hacia la joven, que se había separado unos pasos de él.

–Pero es que necesito urgentemente hablar con ella –insistió el anciano.

Los dos jóvenes volvieron a concentrar sus miradas en el desconocido y Aquilino hizo ademán de acercarse a él amenazante, cuando una voz sonó desde la esquina de enfrente:

–¿Pasa algo, Lauri?

Una mujer que lucía un vestido de noche cargado de lentejuelas y que calzaba zapatos de tacón de aguja estaba en la entrada de un bar de puertas rojas entreabiertas, de donde salía una música sorda, pero que en el interior debía sonar estruendosa. Tenía los brazos enguantados y cruzados en su pecho. Una de sus manos sujetaba una larga boquilla coronada con un cigarrillo humeante.

–¡Chicos, Laurita parece que necesita ayuda! –chilló aquella mujer volviendo la cabeza hacia la puerta del bar, llamado según un letrero iluminado «El Pozo del Gallo». De inmediato apareció detrás de ella un joven vestido con camisa y pantalón tejanos y cazadora y botas de cuero negro. Era menudo, pero su mirada hacia Aquilino se volvió torva mientras extraía de uno de los bolsillos de su cazadora una navaja automática de la que brotó una hoja que parecía bien afilada. Otro hombre salió del bar y siguió con la mirada adonde indicaba la mujer del vestido de lentejuelas, en la acera de enfrente, donde estaban Trinidad, Aquilino y Lauri. Era fornido, calvo y cuarentón; vestía de negro y con manga corta, mostrando unos brazos musculosos y cubiertos casi por completo de tatuajes.

Al ver que el joven de la navaja y el calvo robusto se disponían a cruzar la calle, Aquilino se alejó con paso rápido, despidiéndose de la muchacha con una advertencia:

–Esto no quedará así, so puta.

Una vez desapareció Aquilino, la chica miró a Trinidad con curiosidad.

–¿Me conoce? ¿Qué es lo que quiere?

–¿Es usted una meretriz?

Lauri puso los brazos en jarra y fijó su mirada en los ojos grises del anciano, entre sorprendida y divertida.

–¿Qué me ha llamado?

Trinidad se quitó el sombrero en señal de respeto, al tiempo que le decía:

–Perdóneme, señorita, pero es muy importante para mí que me confirme si se gana la vida como meretriz.

Lauri soltó una carcajada corta y seca, miró a las tres personas que había en la puerta del bar y les gritó abriendo los brazos:

–¿Os lo podéis creer? –Luego, volviendo la mirada a Trinidad, le dijo–: Mire, viejo, le estoy muy agradecida porque ha intentado ayudarme, pero no estoy ahora con ánimo para atender a ningún cliente, y mucho menos a uno que no conozco y tan… tan…, como usted.

–Tan viejo, sí, lo comprendo –dijo Trinidad–. Pero si fuera tan amable de escucharme un momento… Yo no requiero sus servicios, aunque estaría dispuesto a compensarla económicamente por el tiempo que me dedique. Solo deseo información.

Lauri volvió a repasarle con la mirada, ahora más intrigada que molesta.

–Ah, si se trata solo de hablar…, y está dispuesto a pagarme… Podemos entrar aquí y tomarnos una copa mientras charlamos –propuso Lauri señalando el bar.

–Con mucho gusto. Pero antes, por favor, dígame, ¿es usted meretriz?

–Quiere decir prostituta, ¿no?

Trinidad movió la cabeza al tiempo que hacía un gesto de vacilación.

–Bueno, digamos que ahora podrían entenderse ambos términos como sinónimos, aunque en origen había un matiz diferenciador.

–¿Cómo dice?

–Verá, meretriz viene del latín merĕtrix, que para los antiguos romanos significaba propiamente la que se gana la vida ella misma. Es decir, fornicaba para ganarse la vida, pero de manera libre, sin depender de ningún intermediario.

–O sea, sin madama ni chulo.

–Eso es. Y este matiz es importante porque he de encontrar a la meretriz que me ayudará a encontrar a mi nieta. Así que, perdone que insista: ¿es usted meretriz?

La mujer del traje de lentejuelas y el joven de la navaja hacía unos segundos que habían cruzado la calle y se hallaban escuchando la conversación que mantenían Trinidad y Lauri. Esta observaba ahora al anciano con más diversión que sorpresa.

–Pues sí, soy una meretriz, pero la verdad es que no sé cómo puedo ayudarle a encontrar a su nieta. Entremos ahí dentro y me lo cuenta. ¿Le parece?

Trinidad asintió y acompañó a Lauri y a sus dos amigos hasta el interior de El Pozo del Gallo.