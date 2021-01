Munición médica contra el virus

El suministro de medicación a los pacientes que acuden al Hospital es algo fundamental para tratar las patologías de los enfermos. De ello se encarga Farmacia Hospitalaria, bajo la dirección del farmacéutico Juan Selva, uno de los veteranos del General de Alicante. Su ámbito de actuación es amplio. Adaptan, adecúan y validan los tratamientos farmacológicos para su posterior dispensación, además de fabricar medicamentos y prestar atención farmacéutica a los pacientes. Gestionan con «eficiencia, calidad y seguridad» todos los medicamentos y productos sanitarios, combinado con la formación e investigación «en un entorno de constante innovación farmacológica», proporcionando una adecuada formación a los ocho residentes FIR del servicio.

Con esta fórmula, su trabajo durante la pandemia del coronavirus fue trascendental. «Se han ejercido las funciones profesionales bajo una gran presión por la alta y rápida demanda de recursos, a pesar de las dificultades en ocasiones para conseguirlos, debido a la elevada demanda mundial y por tratarse de productos farmacéuticos de importación», señala el doctor Selva.

En todos estos meses, la unidad «atendió las necesidades terapéuticas del hotel medicalizado Dr. Pérez Mateos, la de los migrantes existentes en el Hospital de Campaña y la de los pacientes ingresados por covid», añade el responsable del área. En la primera ola, la carga de trabajo relacionada con el covid representó al rededor del 15% del total y, ahora, supone entre un 10 y un 12% de la actividad global de este servicio.

En este atípico 2020, la Unidad de Farmacia Hospitalaria suministró 2.884.741 dosis unitarias de medicamentos a 27.300 pacientes ingresados y elaboraron 26.000 fórmulas magistrales, mientras que en el laboratorio y, ante la dificultad de adquirir antisépticos para manos y desinfectante de superficies, se fabricaron 2.800 litros de antisépticos hidroalcohólicos y 2.500 de desinfectantes de superficies, contando con los 2.831 envíos a domicilio de dispensación de tratamiento. Todo un reto.

En lo referente al Hospital de Día, la unidad preparó 3.800 tratamientos de quimioterapia oncohematológica y medicación para enfermedades autoinmunes, para un total de 11.000 pacientes.

El covid supuso toda una revolución en el ámbito sanitario y, en este departamento, se pusieron manos a la obra. Hoy, participan en el control de muestras, dispensación y registro de dos ensayos clínicos de investigación sobre el virus: Solidarity y Abivax.

Durante el covid «hemos tenido que esforzarnos en organizarnos con la máxima rapidez y eficacia en las actuaciones para disponer de los recursos necesarios con los medios materiales y humanos disponibles, con un importante apoyo de la dirección y la excelente disposición de los profesionales que conforman el equipo», mantiene el doctor Juan Selva. Así como el control de calidad y cumplimiento de las normas de algunos productos utilizados durante la pandemia, como las mascarillas de alta o baja protección, la dispensación domiciliaria de medicamentos y las consultas online, «algo novedoso y que los pacientes han agradecido. Probablemente, en un futuro próximo se reanude con la intervención de la Conselleria».

Juan Selva pone de manifiesto «el esfuerzo y entusiasmo con el que se trabaja para proporcionar todos los recursos terapéuticos sin demora». Un hecho que les valió el reconocimiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), tras una auditoría, por los buenos resultados obtenidos.

«Nosotras hemos sido la vía de comunicación entre Farmacia Hospitalaria con la Conselleria, Centros de Salud, Centros Residenciales de Mayores, Mujeres Maltratadas y Centros de Menores», recalcan Amparo Soria y Marta Aparicio, responsables de Farmacia de Atención Primaria, suministrándoles todo tipo de material sanitario y farmacológico a través de «la plataforma creada por Conselleria. Fueron más de 30 centros a los que se les dio, además, formación desde este departamento sobre el tratamiento del virus».

No ir de farmacia en farmacia

Uno de sus principales cometidos cuando el covid entró en escena «fue que los pacientes no se quedaran sin medicación, evitando que fueran de farmacia en farmacia buscando la medicación», destaca la doctora Aparicio. Estas profesionales evaluaban semanalmente los medicamentos con problemas para suministrarse «a los pacientes de nuestro departamento, llegando a un total de 3.200 afectados por el suministro». Para ello, contaban con tres alternativas. La primera era proporcionar otro con la misma sustancia activa. También contactar con los médicos y mandar listados alternativos para que pudieran cambiarla y conseguirla en las farmacias. El tercer escenario sería «que no hay ningún medicamento con la misma sustancia activa, entonces buscábamos una alternativa terapéutica a los médicos y enviábamos a los facultativos un listado alternativo para dar solución y no tuvieran que perder mucho tiempo prescribiendo».

En este sentido, los medicamentos con más incidencia fueron los de tipo neurológico, Ginecológicos, los que afectan al área de Cardiología y sobre todo, «los que se utilizan para patologías psiquiátricas que les puede generar a los pacientes un gran problema no encontrarlos en las oficinas de Farmacia». Contactando con el paciente para informarles en cuál podrían encontrarlo.

El covid trajo la prolongación de tratamientos a enfermos crónicos, pero «cuando terminó la primera de ellas, contactamos con dirección general de Farmacia para una segunda prolongación», debido a la saturación de los Centros de Salud, evitando así el trasiego de personas y facilitando la gestión entre el médico y el paciente.

«Nuestro servicio es desconocido entre la población en general, nos conocen los médicos de Primaria, pero cuándo saben lo que hacemos lo agradecen», apunta la doctora Soria.

Raudas y veloces, cuando detectan un problema con medicación en paciente ambulatorio «ya estamos interviniendo. Cuando esto ocurre, paciente y médico alucinan con que haya alguien que les vaya a dar una solución», indican.

Si hubo una palabra que retumbó con fuerza en los primeros meses de pandemia fue la Hidroxicloroquina, «se pensaba que era la panacea y luego no fue. Hubo que restringir su uso a hospital. Mientras que con los pacientes reumatológicos que también lo estaban tomando hubo que gestionar cómo llevarlo a cabo para que no se agotara».