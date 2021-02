La compañía aérea Easyjet ha emprendido un proceso global de reducción de personal que ya ha afectado a seis agentes de rampa, los que operan en la carga y descarga de los aviones, solo en el aeropuerto de Alicante-Elche. Los despidos, además, se han ampliado a tres empleados del sector de pasaje, que trabajan para la aerolínea británica a través de la empresa Menzies Aviation. Así lo ha confirmado a EFE el abogado Antonio Montenegro, del bufete Le Morne Brabant, que se hará cargo de la defensa de alguno de estos empleados, que se encontraban en ERTE y que forman parte de los 35 despidos que la aerolínea ya ha ejecutado en toda España, según fuentes conocedoras del caso.

La decisión de Easyjet "tiene su justificación en la necesidad de amortizar su puesto de trabajo por causas de naturaleza organizativa y productiva", según consta en la documentación que ha enviado a la plantilla afectada, a la que ha tenido acceso EFE. Más allá de la coyuntura "de la pandemia mundial de covid-19, junto con todas las restricciones en cuanto a movilidad tanto nacional como internacional", que condujeron a medidas temporales como los ERTE, "se ha evidenciado una alteración permanente de la demanda de servicios de aerolíneas, siendo la expectativa que esta situación se prolongue durante los próximos años".

La alarma sanitaria mundial genera un "escenario de insuficiente volumen de operaciones y, por ello, una absoluta falta de rentabilidad", alega la compañía. De este modo, "se pone de manifiesto una reformulación en el mercado de las compañías aéreas, determinado por necesaria minoración de sus propias estructuras y la reducción permanente de la demanda". El documento señala que la flota de Easyjet ha bajado de 342 a 302 aviones y también hace constar una reducción en el ámbito global de un 30% de personal. La aerolínea apunta que "en el aeropuerto de Alicante-Elche, de forma concreta, esta situación tiene un especial impacto por cuanto se constata una gran reducción de vuelos".

Sin embargo, Montenegro explica que sus representados aseguran que en este proceso se está llevando a cabo una "discriminación" del personal "subrogado desde otras compañías, que gozan de mejores condiciones laborales que las que ofrece Easyjet", por lo que luchará, dice, "por la nulidad de los despidos". "Toda la plantilla contratada directamente por Easyjet" sigue en su puesto de trabajo, declara. El letrado insiste en que la firma no solo se está deshaciendo de "los trabajadores más caros" sino que, además, "está derivando a determinadas funciones", como el transporte de maletas en vehículos especializados, "a empleados que no tienen la capacitación necesaria, que carecen de formación suficiente y de la categoría laboral pertinente" para realizar dichos desempeños. Igualmente, Montenegro subraya que las causas organizativas carecen de validez en estos casos porque "no se están reorganizando proporcionalmente todos los servicios", ya que en el departamento de coordinación de Easyjet en El Altet "no han despedido a nadie".