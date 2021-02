«El viernes a las doce del mediodía me vacuné de la segunda dosis y en todo el día no noté nada, pero a las 3 de la madrugada me dolía todo el cuerpo, la cabeza y me subió un poco la fiebre. El sábado pasé el día con malestar, pero tomé paracetamol como me habían recomendado y el domingo ya me encontraba perfectamente». Los efectos de la vacuna Pfizer contra el covid que relata haber sentido un sanitario desde su puesto en uno de los centros de salud de la provincia se reproducen de forma muy similar en muchos otros de los consultados al respecto. Hasta el momento, 15.718 personas han recibido en la provincia las dos dosis.

En los grupos de WhasApp entre trabajadores sanitarios se reproducen estos días comentarios muy similares. Mialgias o dolores de cabeza, cansancio generalizado, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, ligera fiebre, hinchazón o enrojecimiento en el área de la inyección y náuseas. Son los efectos secundarios que contempla la propia ficha técnica de la vacuna del covid y de los que se informa a cada uno a los que se inyecta la dosis, pero que todos dicen haber olvidado hasta que notan alguno de ellos porque, tras la primera dosis, apenas notaron la hinchazón local del brazo. «Pasé un día con algo de fiebre y dolor general como cuando pasas una gripe. Se me pasó con paracetamol», apunta otro de los sanitarios. «Fue como una gripe incipiente. Me pusieron la segunda dosis a primera hora de la mañana y al día siguiente me levanté con escalofríos y malestar pero fui a trabajar. Aguanté con paracetamol de un gramo, tres veces al día. Nada comparado con coger el covid», apunta otro sanitario consultado.

Asumible

Delegados del sindicato médico CESM y de la sección de sanidad provincial de CC OO, confirman situaciones similares entre sus afiliados, similares a los de una gripe y que ya están incluidos en la ficha técnica de la vacuna Pfizer: mialgia, escalofríos, fiebre puntual y malestar general, como si fuera un principio de gripe y que con paracetalmol se pasa en 24-48 horas. Añaden haber comprobado también que la tendencia a estos efectos secundarios se da con la segunda dosis de la vacuna, y de forma más frecuente entre personas con menos de 55 años. «Son efectos totalmente asumibles, como mucho alguna náusea. Reacciones adversas no hemos conocido ninguna», concretan los delegados sindicales. De hecho, desde algunos de los departamentos de salud, sabedores de esta situación, y para advertir de que los síntomas son leves, están recomendando por escrito a los sanitarios vacunados de la segunda dosis que echen mano del paracetamol para que remitan los síntomas y no dejen de ir a trabajar para no incrementar las bajas laborables que ya genera el coronavirus. «Estamos observando un incremento de efectos secundarios en un porcentaje importante de personas vacunadas de la segunda dosis y que aparecen a las 24 horas aproximadamente. Dolor generalizado articular, muscular en ocasiones con fiebre de 37,5 a 38 aproximadamente, pero que cede con tratamiento de paracetamol de 1 a 3 al día y que se resuelve en las siguientes 12 a 24 horas». Tras este mensaje inicial emitido desde la dirección de unos de los hospitales de la Comunidad, en el que se constata la generalización de efectos secundarios leves, se añade una recomendación expresa a los sanitarios ya inmunizados: «Por favor, insistimos en que es muy pasajero y que procuren hacer un esfuerzo en acudir al trabajo, porque esa situación podría llevar a que algunos servicios se queden sin plantilla durante esta semana», solicitan.

Generalizado

Se recalca que, si no hay «situaciones muy extremas», no se deje de ir a trabajar porque es algo que «está ocurriendo en todos los hospitales y centros de salud del mundo y la llamada a la colaboración es generalizada». El mensaje de los responsables de unos de los hospitales concluye informando de los estudios provisionales sobre el nivel de inmunidad incluso tras las primeras dosis de la vacuna, en hasta un 75% del muestreo de vacunados.