La izquierda mete presión con una batería de enmiendas al Presupuesto para aumentar la protección social

Pero no sólo la oposición registró propuestas, también desde el gobierno se presentó una enmiendas. Los populares también aprovecharon la fase abierta para registrar una iniciativa para dotar de presupuesto a la aportación municipal al Plan Resistir, un fondo de ayudas a sectores afectados por la crisis económica del covid que está cofinanciado por la Diputación y la Generalitat. El gobierno municipal propone retirar 700.000 euros de una partida de microcréditos para completar la partida de ayudas hasta el comprometido 1,7 millones de euros.

Las enmiendas de la oposición cuentan, en general, con una mayor base política. Se habla del valenciano, del español, de la familia, de igualdad y LGTBI, de energía, de construir colegios y centros sociales y de proteger el patrimonio cultural y natural de la capital alicantina. El grupo que más propuestas registró fue Unidas Podemos, con 106 peticiones. «Las cuentas no despliegan los suficientes mecanismos de protección social porque no proponen un escudo para no dejar caer en la miseria al creciente número de personas en situación de vulnerabilidad», señalaron desde la coalición liderada por Xavier López, único grupo que no concretó públicamente unas propuestas que aseguraron que giran en torno a «mitigar las desastrosas consecuencias de la pandemia, aumentar los recursos para afrontar la emergencia habitacional, cohesionar mediante inversiones los barrios, garantizar la conservación y puesta en valor del patrimonio, impulsar medidas que empiecen la necesaria transición ecológica y fomentar la movilidad sostenible».

El segundo grupo con más propuesta fue Compromís, con 32 enmiendas. Entre ellas, la coalición pide apostar por la protección del Cabo de la Huerta y las lagunas de Rabasa, comprobar la viabilidad del proyecto de La Británica, subvencionar la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, campañas de promoción del valenciano, obras en el Palmeral, impulsar la construcción de centros sociales en Benalúa, Colonia Requena y el PAU 2, un nuevo CIBE (Centro de Intervención de Baja Exigencia), la adquisición del Cine Ideal, pasos peatonales sobre el futuro Parque Central, conservar los puntos de compostaje y los huertos urbanos, entre otras propuestas, que a su vez se financiarían con recortes en partidas como el Museo Taurino. Para el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, sus enmiendas buscan mejorar unos «presupuestos del bipartito que son grises, tristes, sin inversiones y que no responden a los retos de la actual crisis.

Los socialistas, por su parte, registraron este lunes 25 enmiendas a las cuentas municipales del bipartito. Lo hicieron pese al acuerdo alcanzado con Cs a finales del pasado año y que, en la práctica, supone no bloquear la aprobación de las cuentas, ya que todavía no han concretado si votarán a favor o se abstendrán. El Presupuesto, por ahora, no incluye los acuerdos entre ambas formaciones, que se posponen a posteriores modificaciones. «Estaremos vigilantes de que este borrador de presupuesto refleje de forma fiel nuestro pacto con Ciudadanos», explicó el portavoz Francesc Sanguino. Los socialistas, según las propuestas registradas, apuestan por impulsar la construcción del centro de educación especial Lo Morant , la protección del patrimonio natural, luchar contra el «mobbing», activar el plan municipal LGTBI y la lucha contra la violencia de género, además de proponer una auditoría sobre el personal del Ayuntamiento.

Desde Vox, por último, registraron nueve propuestas. «Mantenemos el compromiso de la abstención si se respeta el acuerdo alcanzado con Vox. No obstante, hemos decidido presentar enmiendas para seguir incidiendo en aquellas áreas que consideramos que benefician a los alicantinos», señaló el portavoz de Vox, Mario Ortolá, en alusión a reclamar, entre otras iniciativas, destinar dinero de la celebración del 9 d’Octubre al Día del Idioma Español (23 de abril) y la Reconquista de Alicante (4 de diciembre), reducir subvenciones locales, apostar por la remodelación de la Plaza Nueva, más dinero para la desinfección del Mercado Central y para desarrollar el programa «familia», entre otras.