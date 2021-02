El dispositivo establecido desde el pasado viernes a las 15 horas para controlar el cierre perimetral de Alicante acordado por la Generalitat ha concluido con 359 denuncias de la Policía Local por incumplir dicha medida y con cinco detenidos, según informa la Concejalía de Seguridad. Durante el operativo del fin de semana se han realizado más de cincuenta controles de tráfico por los que han pasado 11.482 vehículos.

Pese a las retenciones y atascos registrados el viernes, la Generalitat ha descartado retrasar a las 18 horas el inicio del cierre perimetral como planteaba el Ayuntamiento de Alicante, cuyo edil de Seguridad, José Ramón González, ha expresado hoy que el Consistorio "acata la decisión". No obstante, advierte "de los grandes perjuicios que van a ocasionar a miles de ciudadanos con esa decisión". El edil sostiene que la propuesta del Ayuntamiento "era muy sensata y evitaba males innecesarios, pero sus razones tendrá el Consell para no llevarla a cabo, después de comprobar la colas y el caos de tráfico que generó en personas que no estaban incumpliendo la medida y volvían de sus trabajo o se desplazaban a los colegios para ir a porsus hijos”.

El balance de los controles realizados durante el fin de semana por el Ayuntamiento de Alicante ha sido calificado desde el Consistorio como "muy positivo" porque “tan sólo el 3% de los ciudadanos lo ha incumplido, de un total de más de once mil personas que han sido interceptadas en los controles policiales, por ello queremos agradecer a los ciudadanos su compromiso y alto cumplimiento en una medida que ha sido muy complicada de llevar a cabo, y que se ha realizado gracias al efectivo trabajo realizado por la Policía Local de Alicante”, según el concejal de Seguridad.

Además de los controles por el cierre perimetral, la Policía Local ha denunciado a 37 personas por no usar mascarillas o ir en grupos de más de dos personas, así como a siete ciudadanos por saltarse el toque de queda.

Durante los tres días del cierre perimetral de Alicante para frenar los contagios, los agentes lograron que descendiera la movilidad de entrada y salida en la ciudad. El viernes se impusieron 66 actas a personas que incumplían el cierre perimetral controlando un total de 3.791 vehículos que fueron interceptados en los diez puntos de control, y el sábado se incrementaron las sanciones siendo el día que más se interpusieron con 151 actas y un total de 5.181 vehículos, y el dispositivo se cerró el domingo con 142 denuncias y un total de 2.510 vehículos.

Asimismo, los agentes de las unidades Fox y del servicio Nocturno de la Policía Local, han disuelto este fin de semana 17 fiestas en viviendas donde se generaba ruido y molestias a los vecinos. En el operativo del domingo, además de las intervenciones por el cierre perimetral se impusieron una veintena de denuncias por no llevar mascarillas, dos por sustancias estupefacientes, 12 por no llevar el cinturón de seguridad, un por no tener seguro, una por no llevar la ITV y seis por el uso del móvil de forma inadecuada conduciendo. Los agentes también detuvieron a dos personas, una por una orden en vigor de ingreso en prisión y otra por reclamación judicial.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha pedido una vez más “no asumir ningún riesgo llevando siempre la mascarilla con higiene de manos y distancias, extremando las medidas preventivas de seguridad para frenar la pandemia, asumiendo máxima responsabilidad por el bien y la salud de todos”.