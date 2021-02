Como un jarro de agua fría. Así se han quedado las clínicas privadas de la provincia de Alicante tras la llegada este martes de las primeras vacunas frente al coronavirus. Y es que finalmente, la Conselleria de Sanidad sólo ha enviado a la provincia 200 dosis de las 600 anunciadas el pasado viernes. Sólo dos clínicas han recibido las vacunas, Quirón en Torrevieja y el Hospital Clínica Benidorm. Desde ambos centros sanitarios califican de totalmente insuficiente esta cifra para poder proteger a los sanitarios que están en primera línea de la pandemia. En el Hospital Clínica Benidorm, por ejemplo, habían solicitado 317 vacunas para proteger a los profesionales que están más expuestos al virus, como son los sanitarios de la UCI, Urgencias y plantas Covid. Finalmente sólo han recibido un centenar de dosis, por lo que en este centro sanitario trabajaban en determinar a quién vacunar finalmente con tan pocas dosis recibidas. En el resto, entre los que se encuentra el grupo IMED, ni eso.

Semanas esperando

Cabe recordar que los centros sanitarios privados llevaban semanas esperando a que su personal fuera por fin vacunado frente al coronavirus, igual que se ha hecho en los hospitales públicos, donde ya se está administrando la segunda dosis de la vacuna a trabajadores de primera y segunda línea. Ante la escasez de vacunas general y la necesidad de garantizar la segunda dosis de Pfizer a los ancianos de geriátricos y trabajadores sanitarios, la Conselleria de Sanidad había prometido semanas atrás a los centros privados que serían inmunizados con las dosis que el laboratorio Moderna tenía pendientes de enviar a nuestro país. Finalmente la remesa llegó a España el domingo y a la Comunidad Valenciana fueron enviadas 4.200 dosis. De estas, la inmensa mayoría han ido destinadas a aplicar primeras dosis en residencias geriátricas que aún estaban pendientes y a cerca de un millar de sanitarios que aún les faltaba. La Conselleria de Sanidad sólo reservó 600 inyectables para proteger a la primera línea de las clínicas privadas. Al margen de las 200 dosis que han llegado a la provincia, las otras 400 vacunas han sido enviadas a cuatro centros privados de la provincia de Valencia, uno de ellos el IVO y otro el Intermutual. Cabe recordar que un auto del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante obliga a la Conselleria de Sanidad a vacunar al personal que trabaja en el ámbito privado de la provincia en las mismas condiciones que a los compañeros de la pública. Por ello, los servicios jurídicos del Colegio de Médicos, que fueron los que acudieron a los tribunales, (algo que no se hizo ni en Valencia ni en Castellón), van a solicitar una aclaración al juez para que explique por qué si la prioridad era vacunar a la privada de Alicante no se han destinado todas las vacunas a la provincia. Según cifras que baraja la institución colegial, en la provincia ejercen su actividad unos 2.700 facultativos en el ámbito privado.

Fuentes del sector de la medicina privada no ocultaban este martes su malestar por el reparto de dosis que se ha hecho. «Parte de las vacunas han sido enviadas a centros de Valencia que no atienden específicamente a pacientes covid y mientras se ha dejado de lado a clínicas importantes que sí están trabajando en primera línea de la pandemia», señalaban ayer desde la dirección de un hospital privado de la provincia. Añaden las mismas fuentes que desde la Conselleria de Sanidad no les han dado más explicaciones, «sólo nos han dicho que tenemos que esperar a que haya más dosis». Según datos de la Conselleria de Sanidad, en la Comunidad Valenciana se han distribuido 149.740 dosis entre sanitarios y trabajadores y usuarios de las residencias de ancianos.