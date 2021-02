La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha ordenado la destitución de la directora de Salud Pública del departamento de València, Elvira Mensat, tras comprobar que en un informe afirmaba que carecía de instrucciones específicas de la Conselleria sobre cómo actuar con las dosis sobrantes de los viales de la vacuna de Pfizer BioNtech.

Además, la consellera no tuvo conocimiento del citado informe hasta que trascendió a través de los medios de comunicación. La decisión se enmarca en la polémica por las personas que se han vacunado fuera del orden de prioridad a raíz de un informe en el que la directora de Salud Pública, Elvira Mensat, afirmaba que carecía de instrucciones específicas en caso de que hubiera dosis sobrantes de los viales de la vacuna, por lo que Ana Barceló pidió a la directora general de Salud Pública, Ofélia Gimeno, la destitución de su subordinada después de obtener el documento de esta y de que la propia Gimeno haya negado por escrito que «en ningún caso» se puede afirmar que no existieran instrucciones de la Conselleria con respecto a las llamadas dosis sobrantes de la vacuna. La alta funcionaria, elegida por Gimeno para el puesto que ahora ocupaba y que ya había sido responsable de Salud Pública en el departamento del Baix Maestrat, es el primer cargo que cae tras la polémica por las vacunas administradas a personas a las que no les tocaba.

El informe de Salud Pública se refiere al caso de la vacunación del alcalde de Rafelbunyol, Fran López, sobre la dosis de la vacuna que recibió en la residencia Virgen del Milagro y de la que es presidente por el cargo que ostenta de primer edil.

El cese provocó este miércoles las reacciones de PP y Ciudadanos en las Cortes. Por un lado, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, criticó la orden de destitución de la directora de Salud Pública de València y consideró que el Consell «está más preocupado por tapar la verdad que por gestionar los problemas». Así se pronunció Bonig en una intervención ante los medios frente al hospital de campaña de València, donde afirmó que «resulta que se le destituye porque no había protocolo de vacunación», lo que, a su juicio, «ha demostrado que el plan del plan es un desastre». Para Bonig, dentro de la propia Generalitat «unos dicen que no hay protocolo y la directora general de Salud Pública dice que sí se habían dado instrucciones», antes de manifestar que «no hay nadie al volante en la Generalitat en la peor crisis económica, social y sanitaria», lo que considera «muy grave». El PP pedirá una comisión de investigación en las Cortes. No obstante, Isabel Bonig insistió en que «estamos pidiendo que alguien coja el mando, que ponga orden, que los destituya, que los cese o que los mantenga, pero que haya órdenes claras».

Por su parte, el líder de Ciudadanos en la Comunidad, Toni Cantó, mostró su «perplejidad por la absoluta opacidad de la Conselleria de Sanidad con los planes de vacunación» tras la orden de cese de la directora de Salud Pública de València por la vacunación irregular, al afirmar que carecía de instrucciones específicas en caso de que hubiera dosis sobrantes de los viales de Pfizer. «Es vergonzoso que la Generalitat haga caer a un peón, y no lo digo de forma despectiva, que lo único que dijo es que no existía un plan de vacunación», según denunció en las Cortes valencianas.