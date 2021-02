El buen tiempo tras un fin de semana desapacible por culpa del fuerte viento atrajo este martes a las playas del Postiguet y San Juan a muchos jóvenes que se han relajado y no parecen ser conscientes de la amenaza del riesgo de contagio por el temido covid-19, especialmente por el peligro de que luego contagien a familiares que tienen más edad y están expuestos a unas consecuencias más graves en caso de resultar afectados por el coronavirus.

Una treintena de estos jóvenes regresaron a sus domicilios con una propuesta de sanción en el bolsillo, ya que a pesar de las restricciones acordadas por la Generalitat, tanto en la playa del Postiguet como en la playa de San Juan se pudo ver un buen número de corrillos de más de dos jóvenes disfrutando del soleado día y muchos de ellos sin llevar puesta la mascarilla de protección. Hasta el pasado domingo no era obligatorio llevar la mascarilla en la playa, pero desde este pasado lunes sí. La otra infracción fue reunirse en grupos de más de dos personas, cuando están limitados a un máximo de dos personas, salvo que sean convivientes.

Esta situación de desmadre juvenil provocó muchas quejas ciudadanas y únicamente cuando accedió la Policía Local ayer tarde a la arena de la playa del Postiguet y los agentes comenzaron a levantar actas de sanción, los jóvenes más alejados comenzaron a ponerse la mascarilla para evitar la multa, más que como medida de protección.

El despliegue de la Policía Local en la playa del Postiguet, que coincidió con el récord de personas muertas en la provincia de Alicante -59- a causa del coronavirus, se tradujo en pocos minutos en 22 propuestas de sanción, de las cuales trece fueron por no llevar mascarilla y nueve por reuniones de más de dos personas. En la playa de San Juan también se levantaron ayer cinco actas por no llevar la mascarilla y otras dos propuestas de sanción a grupos de jóvenes que no guardaban la distancia. El lunes fueron 39 las sanciones impuestas en Alicante por estos mismos motivos.

El presidente de la asociación de vecinos «Juntos Avanzamos Playa de San Juan», José Caracena, contactó este martes con la Policía Local para reclamar una mayor presencia en la zona y sobre todo que sea constante, porque en los dos últimos días se ha notado cierto «desmadre», tanto en la arena como en el paseo, y muchas personas incumplen las normas sanitarias para prevenir contagios. Según Caracena, ya se están produciendo conflictos entre ciudadanos que llevan mascarilla y los que no la llevan, ayer mismo sin ir más lejos, y una mayor presencia policial lo evitaría. Este tipo de conflictos también se repiten en el casco urbano. Basta como ejemplo el de un ciudadano que el lunes fue amenazado por otro al que recriminó que no llevara la mascarilla. Habrá que esperar que reine la cordura y no llegue la sangre al río. La mascarilla ha venido para quedarse, igual que el covid.