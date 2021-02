Desde el primer momento de la pandemia, Salvador Martínez ha estado poniendo su grano de arena como investigador del Instituto de Neurociencias. Contraer el covid, estar diez días en el hospital y participar en un ensayo clínico en busca de un fármaco para el virus ha cambiado su perspectiva de la enfermedad.

¿Cuándo se contagió de covid?

En Navidad, a raíz de una comida familiar. El día 30 me salió la PCR positiva y se me consideró asintomático. Pero a los seis o siete días empecé a tener síntomas, tales como cansancio y sensación de no poder llenar los pulmones de aire. Acudí al hospital y los marcadores inflamatorios salieron altos. La diabetes que padezco se descontroló y por eso me ingresaron diez días en Murcia, que es donde tengo mi residencia.

¿Cómo ha cambiado su perspectiva de la enfermedad al pasar de investigador y espectador a paciente?

Como espectador, el largo periodo de tiempo que llevamos conviviendo con la pandemia, con oleadas sucesivas de contagios, así como el agobiante y repetitivo nivel de información, te generan un cierto sentimiento de hastío con resistencia a reaccionar y reflexionar sobre lo que significa esta situación. Nos vamos acostumbrando a convivir con los dramas ajenos, como mecanismo de adaptación y de protección emocional. Esta actitud se ve favorecida por la abundancia de «expertos opinadores», transeúntes de los medios de comunicación y redes sociales que improvisan discursos peregrinos sobre las causas, efectos y consecuencias del covid; todo empeorado por la absoluta ausencia de un liderazgo institucional, a todos los niveles de la administración, con falta de directrices claras y bien argumentadas. Una vez que eres enfermo empieza el combate emocional y físico; primero, la preocupación por tus familiares y amigos, y después, la incertidumbre de la evolución de tu enfermedad. Tu horizonte es una estrecha rendija por la que quieren pasar las esperanzas acerca de ti, de tu familia y amigos, apretadas y embebidas entre todo tipo de pensamientos. El abotargamiento mental del covid y el necesario aislamiento no ayudan tampoco a mejorar la situación.

Los hospitales están al borde del colapso por esta tercera ola de covid. ¿Cómo fueron aquellos días de ingreso?

La atención que recibí en los servicios de urgencias y posterior hospitalización me ha puesto en contacto directo con el personal sanitario de los Hospitales Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca de Murcia. En las salas covid los enfermos estamos tratados por personal provisto de los equipos de protección personal, por lo que solo es posible diferenciarlos por sus tareas y responsabilidades. Todos ellos nos proporcionan, atravesando las múltiples capas de guantes y vestimentas y, sobretodo, con sus miradas luminosas detrás de metacrilatos, la mejor terapia médica contra la enfermedad: la empatía. El personal sanitario se merece reconocimiento por su compromiso profesional y la dignidad con la que atienden y curan a los enfermos. Nuestros cuidadores sanitarios, de forma mayoritaria, tienen horarios extenuantes de trabajo, contratos basura y sueldos ridículos, pero su alta dignidad profesional se derrama sobre los enfermos en todo momento.

Durante su estancia en el hospital participó en un ensayo clínico. ¿Cómo fue la experiencia?

En el Instituto de Neurociencias estuve colaborando en la redacción de proyectos de ensayos clínicos para el covid. Al cumplir los criterios de inclusión, en coherencia con mi personalidad, he participado como enfermo en el ensayo Defacovid, que dirige mi amigo José María Moraleda en la Arrixaca. La angustia que genera la enfermedad solo puede mitigarse con la posibilidad de recibir un tratamiento eficaz y, con ello, tener un pronostico claro. La inflamación descontrolada que se desencadena en algunos enfermos de covid puede verse prevenida y/o mejorada por un fármaco llamado defibrótide, que es el medicamento del ensayo. Por supuesto no sabemos si yo he recibido medicamento o placebo, eso ya se verá cuando concluya el ensayo, pero he tenido una evolución clínica muy buena. Ha sido una sensación muy positiva para mí poder contribuir a mejorar el tratamiento de la enfermedad.

¿Por qué es importante que, al margen de la vacuna, se desarrolle un medicamento contra la enfermedad?

La evolución epidemiológica de la pandemia, la incertidumbre en la distribución de vacunas y la necesidad de una vacunación masiva, así como la aparición de variantes del virus, permiten predecir que no estamos cerca de una prevención eficiente para la sociedad, por lo que tratamientos más eficientes serán necesarios para reducir la enfermedad grave y la mortalidad de la covid.