Siete asociaciones vecinales han mostrado su estupor porque la fachada litoral sur de Alicante vaya a convertirse en un aparcamiento, provisional en un principio, para trenes de mercancías hasta al menos el próximo mes de septiembre, lo que bloquea los planes del Ayuntamiento para convertir la zona en un espacio verde. El coordinador de estas asociaciones vecinales, José María Hernández Mata, denuncia que el Gobierno vuelve a ningunear a la ciudad de Alicante. Mientras sigue sin ponerse en marcha el convenio suscrito en 2003 para retirar las vías de la fachada litoral en San Gabriel, "el ministro José Luis Ábalos anunció el pasado 18 de octubre una inversión de 3.000 millones de euros para la transformación ferroviaria de València y acabar con la cicatriz que que divide a los barrios del sur de la ciudad del Turia, lo que supone un gran agravio comparativo", denuncia Hernández Mata.

Las asociaciones Francisco Albert, Alipark, La Florida, Gran Vía Sur, San Gabriel, Babel y Benalúa se preguntan si alcaldes como Joan Ribó, València o José Luis Martínez-Almeida, Madrid, ¿hubieran permitido tal atropello?, en un claro mensaje a Luis Barcala, primer edil alicantino. Los vecinos rechazan el proyecto de Adif y exigen una rectificación inmediata “porque la decisión de Adif devuelve la ciudad al siglo XIX, con locomotoras diésel a escasos metros del centro de la ciudad”, denuncia Hernández Mata.

¿Por qué este agravio?, se preguntan. “Tal vez porque tenemos una Administración Local totalmente paralizada, ausente, conformista, inmovilista, con poca visión de futuro y sin intención de mejorar la calidad de vida del ciudadano”, señala el portavoz de los vecinos, que insisten en que “como colectivos ciudadanos somos conscientes de que no encontramos ante un momento histórico para la ciudad, motivo por el que pedimos a las fuerzas políticas un gran pacto por el futuro ferroviario de Alicante, que apueste por el diseño de una ciudad del siglo XXI, que recupere su frente litoral, secuestrado por las vías del tren desde hace más de 100 años. Un pacto para logra una ciudad amable. Alicante no puede perder más tiempo, no puede dejar pasar el tren de la modernidad”.

Los trenes de mercancías volverán a partir del 1 de marzo, y al menos hasta el verano, a la fachada marítima sur de Alicante. Cuando todo parecía que el entorno urbano ubicado entre Casa Mediterráneo y el Barranco de la Ovejas se iba a convertir a medio plazo en un vergel, en lo que popularmente se conoce como la entrada sur de la ciudad, el Administrador de Infraestructuras ha comenzado esta semana la adecuación de las antiguas vías 1 y 2 de la estación de Benalúa, hoy sede de Casa Mediterráneo, para convertir la zona, sin trenes desde hace casi 50 años, en un aparcamiento de mercancías, debido a unas obras que va a ejecutar en la estación castellano-manchega de Chinchilla (Albacete). No había otro lugar en todo el corredor ferroviario, y a partir del 1 de marzo y durante un periodo de 4 meses, los vecinos de San Gabriel y de Gran Vía Sur volverán a toparse junto a las obras de prolongación del Parque del Mar del puerto de Alicante con trenes mercancías estacionados, como sucedió entre 1888 y 1974 cuando la antigua estación de Murcia estaba en servicio.