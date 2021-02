Tras los ancianos y trabajadores de residencias y el personal sanitario, serán los grandes dependientes y sus cuidadores los siguientes en recibir la vacuna frente al coronavirus tal y como marca la estrategia del Ministerio de Sanidad. En la provincia de Alicante son en torno a 55.000 las personas en situación de gran dependencia, según cálculos de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfyc), de los que aproximadamente 7.300 habrían sido protegidos en los geriátricos, según estimaciones del sector de las residencias.

Su vacunación supone todo un desafío, no tanto por el elevado número de personas a proteger, sino porque una gran parte de ellas serán inmunizadas en sus casas al no poder desplazarse al centro de salud y las dos vacunas que han llegado hasta el momento, una vez abiertas, tienen una vida útil muy corta. En el caso de la vacuna Moderna cada vial contiene diez dosis y, según recuerdan desde la Conselleria de Sanidad una vez descongelado el vial se tienen que administrar las vacunas en una hora. En el caso de la vacuna de Pfizer, cada vial está preparado para extraer seis dosis «que también se tienen que aplicar de inmediato». La tercera vacuna que va a llegar a España este mes, la de AstraZeneca, no se va a aplicar a la población mayor.

El lío logístico, reconocen desde la propia Conselleria de Sanidad, no es pequeño y en este momento se están estudiando las fórmulas más viables para poder llevar las vacunas a los domicilios sin que se desperdicie ninguna. No se descarta que para esta distribución se utilicen ambulancias de forma que las dosis puedan ser transportadas lo más rápidamente posible.

De momento, los médicos de Familia desconocen cómo van a vacunar a sus pacientes, ya que serán equipos formados por médicos y enfermeros los que se desplacen a los domicilios.

De media, cada facultativo tiene unos 30 enfermos en situación de gran dependencia, según los cálculos de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. «Conocemos muy bien a estos pacientes, porque son a los que más vemos en consulta, en sus casas… es urgente que se planifique ya cómo se les va a vacunar», señala María Ángeles Medina, presidenta de la Sovamfyc. Entre otros requisitos, esta sociedad científica reclama que se planifique un servicio de transporte para acudir a los domicilios y que incluya la flota de coches de la conselleria, servicios de taxi o la contratación de una empresa de transporte. También creen necesario que se diseñe una aplicación móvil para registrar desde los domicilios los datos de vacunación y que se incluyan directamente en la historia clínica del enfermo, para evitar que el médico tenga que añadirlo luego en la consulta.

Por su parte, los expertos que se reunieron ayer con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendieron que conviene estar preparados ante la posibilidad dentro de unos meses de la llegada de vacunas de forma masiva, tras la producción de viales de otros laboratorios. La posición de los investigadores es que, en esa hipótesis, hay que buscar las fórmulas para administrar la vacuna al mayor número posible de población en el menor tiempo posible.

Por ello, consideran que se podría colaborar con mutuas y servicios de prevención de empresas para que se sumaran asimismo a la campaña de vacunación. Y entienden que hay que planificar escenarios para una distribución de las dosis a gran escala. Se refirieron, según las fuentes consultadas, a polideportivos y espacios públicos de grandes dimensiones.

Los estudios aportados ayer durante el encuentro habitual con el jefe del Consell también dicen que la predisposición a la vacuna ha aumentado entre los valencianos: el 28 % afirmaba su intención de vacunarse antes de Navidad; la cifra en la actualidad está en el 78 por ciento.

Prolongación de restricciones

La situación de la pandemia en la Comunidad Valenciana está en mejoría, pero no es tiempo de relajar todavía las restricciones. Esta es otra de las conclusiones que se puede extraer de la reunión que el Puig mantuvo ayer con el grupo de expertos al que convoca periódicamente para analizar la evolución de la crisis.

La tesis extendida entre los participantes es que existe una tendencia positiva durante los últimos días y que debería consolidarse durante los próximos, aseguraron a este diario asistentes al encuentro telemático. No obstante, son partidarios de la prudencia y no precipitarse en el levantamiento de las restricciones, sino mantenerlas aún por un tiempo. Las medidas en vigor vencen el próximo día 15. A la vista de la recomendación de los especialistas, lo normal sería que se prorrogaran aún algunos días. Pero dependerá de los datos de la pandemia en las próximas fechas, precisan fuentes del Consell.

Pfizer enviará cada semana más inyectables

La Comunidad Valenciana recibirá durante el mes de marzo un total de 272.610 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, según ha explicado la Conselleria de Sanidad. El 1 de marzo, la farmacéutica enviará 52.650 dosis de la vacuna, y el resto de semanas aumentará los envíos a 54.990. Hasta el momento son cerca de 32.000 las dosis que llegan. Esta vacuna estará dirigida a los colectivos de personas de más de 80 años. AstraZeneca ya ha confirmado que enviará un total de 1,8 millones de dosis durante este mes de febrero a España, aunque todavía no se ha concretado el reparto por comunidades.