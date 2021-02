De la necesidad y la virtud

No creo que desvele nada que a muchos de ustedes no les haya ocurrido si cuento que en más de una ocasión me he enfrentado al reto de la nevera casi vacía y que, aun así, capaz he sido de dar de comer a los propios y hasta a los ajenos. Y que a veces incluso ha sobrado. Algo parecido al milagro de los panes y los peces, pero en versión MasterChef. Situaciones, esta y otras muchas que pueden encajar en este mismo esquema, ante las que no queda otra que invertir la carga de la prueba, como diría un jurista, y sacar ventaja de la desventaja. O lo que es lo mismo, acabar convirtiendo en un manjar lo que en otras circunstancias hubiera terminado en la basura.

De este tiempo en que estamos atrapados, por ejemplo, podemos agobiarnos con el incordio de las restricciones, con la lata de los confinamientos, con el fastidio de los cierres perimetrales y hasta con el rollo de no encontrar abierto un bar donde tomar una caña. Podemos hacer eso, decía, o poner el foco en lo insólito de la coyuntura que nos ha tocado vivir y disfrutar de la visión de una ciudad diferente en la que, a poco que nos fijemos, seguro que localizamos rincones en los que antes ni habíamos reparado. Como en esa zanahoria arrugada y arrumbada al fondo del cajón de la fruta que por obra y gracia de la necesidad se acaba transmutando en una deliciosa ensalada.

Lo contrario sería como si ante la imagen actual de un Benidorm casi fantasmagórico, con barrios otrora llenos hasta la bandera y hoy vacíos de personas y vida, eligiéramos llorar por los sonidos y los aromas perdidos en vez de reparar en que el graznido de las gaviotas y el olor a mar lo inundan todo. Y que de eso hasta ahora la mayoría ni nos habíamos percatado.