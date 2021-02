Los sanitarios de primera línea que trabajan en centros privados recibieron ayer las primeras vacunas contra el covid-19. Pero solo fueron dos centenares en dos hospitales de la provincia los que pudieron inmunizarse a la espera de más dosis. Con todo, la Conselleria de Sanidad asegura que la semana que viene llegarán otras 4.000 dosis de Moderna para los centros privados.

El Hospital Clínica Benidorm fue uno de los que ayer comenzó con la primera dosis a los primeros cien sanitarios de «primerísima» línea con las escasas 100 vacunas que el martes les remitió la Conselleria de Sanidad Universal. El segundo hospital fue la Quirón de Torrevieja con otras 100 dosis. Entre quienes recibieron la inyección de Moderna en el centro benidormense están los sanitarios de Urgencias, la Unidad de Cuidados Intensivos y las plantas covid, después de que, como ya contara días atrás este diario, se haya tenido que hacer un nuevo cribado entre el personal debido a que las vacunas remitidas no alcanzaban ni a un tercio del personal de este centro, que inicialmente había solicitado 317 vacunas para sus trabajadores de primera línea.

Fuentes del Hospital Clínica Benidorm trasladaron su esperanza de que las dosis continúen llegando de forma ágil para poder completar la inmunización, tanto de sus trabajadores que no se han podido poner la primera dosis, entre ellos personal no sanitario en contacto directo con enfermos de covid-19 como los de ambulancias, limpieza o traductores y los sanitarios están en consultas o en plantas no covid. Así, la Conselleria de Sanidad aseguró ayer que la semana que viene llegarán otras 8.700 dosis de Moderna a la Comunidad Valenciana de las que 4.000 irán a los centros privados.

Hay que recordar que el envío del pasado martes provocó el enfado de los dos centros que comenzaron a poner la vacuna y encendió el ánimo del resto. Y ello, a pesar de que sobre Sanidad pesa la orden de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante que, tras una demanda del Colegio Oficial de Médicos, le obliga a vacunar de manera «inmediata» al personal de la privada. Desde ese Colegio han anunciado que volverán a apelar a los tribunales para exigir que se agilice la remisión de vacunas a las clínicas privadas.

Mutuas

Una vez iniciada la vacunación del personal sanitario de estos centros, queda conocer cuándo se inmunizará al resto de los sanitarios de pequeñas policlínicas o consultas privadas. Todos ellos serán inmunizados en las mutuas de trabajo, según la Conselleria de Sanidad. Estas mutuas laborales ya se ofrecieron semanas atrás para colaborar en la campaña de vacunación frente al coronavirus. En este grupo de sanitarios están incluidos los dentistas, que tienen prioridad a la hora de recibir la vacuna frente al resto de sanitarios de este ramo.