Y el AVE llegó a Elche y Orihuela. Cuatro años después de lo previsto cerca de medio millón de alicantinos y otro medio millón de turistas tienen más fácil desde esta semana moverse entre la provincia y el centro de España. Una asignatura pendiente menos que el Gobierno tiene con la provincia, pero todavía faltan tantas por resolver… y aquí no nos vale la excusa de que no hay vacunas. Es cierto que la caja pública del Estado está vacía, pero ahora que parece cierto que Europa nos va a enviar, entre ayudas directas y préstamos, la friolera de 140.000 millones sería imperdonable que nos quedáramos, como casi siempre, a la cola de la inversión mientras los proyectos pendientes siguieran marchitándose en el cajón. Entre ellos algunos, ya con telarañas, como el acceso en tren al aeropuerto (hasta cuatro ministros han pasado ya por la cartera Fomento, Obras Públicas y Transportes sin solucionarlo), el tren de la Costa, o la mejoría de la línea Alicante-Murcia de cercanías, un corredor todavía sin electrificar que, incluso, con la llegada del AVE a Elche y Orihuela, corre el riesgo de aplazarse «sine die» por los planes el Gobierno de aprovechar la variante de alta velocidad de Monforte del Cid para dejar el tiempo de viaje entre Alicante y Elche en 15 minutos e impulsar el AVE Regional (Murcia-Alicante -Valencia), aunque luego nadie sepa muy bien cómo mejorar la conexión de la estación de Matola con el resto del mundo, perdonen el eufemismo. De momento, una nueva línea de autobús urbano, pero Elche merece algo más.

Por supuesto que hay que celebrar la llegada del AVE a Elche y Orihuela, aunque en tiempos de pandemia difícil será comprobar en los próximos meses el impacto que ha tenido en la movilidad y en la captación de pasajeros y en una línea que parte a medio gas. Dos servicios al día (tampoco hay pasajeros para más), y la previsión de que cuando la línea crezca en demanda y servicios algunos de los AVE darán un rodeo por Alicante. Las buenas noticias hay que celebrarlas, pero, ojo, queda mucho por hacer. Madrid lo sabe, València también y no digamos los empresarios de Alicante, que se han cansado de insistir en que la provincia necesita una inversión urgente de 5.000 millones de euros en infraestructuras para no estancarse. Actuaciones que deberían proyectarse y ejecutarse siguiendo un hilo conductor pero que se producen de forma aislada cual parches de lujo ante la ausencia de un plan a futuro. Poco o nada se invierte durante este año 2021.

El tren al aeropuerto, que debía ser una realidad desde 2000 -afortunadamente el nuevo acceso viario avanza con rapidez y debe figurar en el haber del ministro Ábalos- , al igual que lo es en prácticamente toda Europa conectando aeropuertos mucho menores, y que incluso cuenta con un hueco para la estación esperándolo en la desolada terminal, machacada por la crisis el covid -junto a Benidorm representa lo más duro de la recesión turística espera una firme decisión política. El Ministerio inició en 2019 el proceso de licitación del contrato para desarrollar los estudios complementarios de la variante de Torrellano en la línea Alicante-Murcia. El objetivo era elaborar un proyecto que determinase el mejor trazado. Fomento se dio dos años para entregar este trabajo. Estamos pues en la cuenta atrás para conocer el resultado, esperemos.

La actual línea ferroviaria Alicante-Murcia es una infraestructura de vía única no electrificada que discurre por las inmediaciones del aeropuerto, pero no presta servicio al mismo, pese a que la parada de Torrellano esté a 800 metros. El aeropuerto lleva esperando esta infraestructura desde hace 21 años, cuando superó la barrera de los seis millones de pasajeros, cifra a partir de la cual la UE considera que los aeródromos deben tener conexión con el ferrocarril. Solo nos faltaría ahora escuchar a alguno de los sesudos cargos públicos de Madrid utilizar la excusa de que no es tan prioritario porque el aeropuerto perdió 11 millones de pasajeros en 2020 a causa de la crisis el covid.

La obra pública se ha demostrado siempre, además, como un motor de empleo, y cuantas más personas estemos trabajando menos presión tendrá el sistema de atención social. Esa es la teoría, para eso está pensado el estímulo económico europeo y, por eso, debe aprovecharse esa bolsa de miles de millones de euros de Europa, que, bien utilizados, aliviarían la tragedia económica en la que el covid ha sumido a muchas familias alicantinas, no sólo a las relacionadas con la hostelería y el turismo en general. Los ERTE no pueden durar toda la vida. ¿Menos subvención y más trabajo? No conozco a nadie que quiera vivir del subsidio del paro, por lo que la crisis se combate con empleo, y ahí están los cálculos de los gurús económicos. Por cada millón de euros en obra pública se mantienen 25 puestos empleos.

Dado el clásico ninguneo que sufre nuestra provincia por parte de Madrid a la hora de proyectar infraestructuras, desde la llegada del AVE en 2013 no se ha vuelto a proyectar ninguna obra importante. El presidente Ximo Puig trasladó a finales de año una lista completa de asignaturas pendientes al ministro José Luis Ábalos. Autovías con Villena y Murcia, Tren de la Costa, conexión del puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo y el, insisto, enlace ferroviario (tren o tranvía, tanto monta, monta tanto) con el aeropuerto. Solo con esos cinco proyectos en marcha, la crisis económica que ha provocado el covid se afrontaría de otra forma. Pero no solo la Administración central debe colaborar. La Diputación –poco se ha puesto en marcha de ese plan para crear 5.000 empleos anunciado en marzo de 2020- , y los ayuntamientos también deben echar una mano, si no quieren que esta provincia acabe yéndose a pique, dado que, al turismo, como motor de empleo, le quedan un par de años para volver a las cifras de 2019. Es la hora de pensar bien los proyectos y, sobre todo de ejecutarlos. ¿Qué saldríamos más fuertes de esta crisis? Esta es la forma de demostrarlo. Y no con sustos como el que nos ha dado el Ministerio de Ábalos esta semana al anunciar que durante cuatro meses nos plantarían trenes cargados con mercancías, algunas hasta peligrosas, en el acceso sur de la ciudad de Alicante, llamado a ser gran espacio verde urbano, y a 50 metros de un colegio. Una pesadilla de la que, afortunadamente, despertamos.