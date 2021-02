La concejala de Hacienda, Lidia López, ha señalado hoy, en respuesta a las críticas de Francesc Sanguino por las enmiendas no admitidas al Presupuesto municipal, que la comisión de Hacienda convocada para el próximo miércoles “analizará las propuestas que han sido rechazadas por contener errores materiales o de mera transcripción y será el secretario municipal quien determine si esas modificaciones planteadas pueden, dentro del ámbito jurídico, ser subsanables o no”. López ha señalado que las desestimaciones no se han dado “por valoración política, sino por errores de bulto” que han “obligado legalmente” a no admitirlas.

El informe técnico confeccionado para ser debatido en el seno de la comisión de Hacienda, a raíz de las peticiones de cambios en los presupuestos de 2021 demandadas por la oposición, desestima un gran número de enmiendas. En concreto, seis de cada diez iniciativas registradas, según consta en un informe firmado este viernes.

Los grupos de la oposición, sobre todo Unidas Podemos y el PSOE, los más afectados, no encajaron bien este filtro. «Nos llama la atención que una concejalía gobernada por el PP esté tumbando enmiendas que forman parte del pacto del PSOE con Ciudadanos. Tomamos nota, pero también la debería tomarla Ciudadanos porque o está conniviendo con estas propuesta de Lidia López, contraviniendo en parte nuestro pacto, o sencillamente el PP le está tomando el pelo», advirtió ayer el portavoz socialista, Francesc Sanguino. “La legalidad no entiende de pactos”, ha respondido hoy López.

La concejala de Hacienda, López, ha apuntado hoy que gran parte de los rechazos se han dado precisamente con las enmiendas presentadas por el portavoz socialista, Francesc Sanguino, por estar legalmente mal tramitadas y contener numerosos errores. Esto, según informa el consistorio en un comunicado, ha obligado a informarlas en contra y rechazarlas, “como es reglamentario y se ha hecho hasta ahora en las mismas circunstancias con todos las cuentas locales que se han tramitado en el Ayuntamiento de Alicante, con independencia del color político del gobierno municipal”.

“Este mismo criterio se ha aplicado a otras enmiendas presentadas por otras fuerzas políticas de la oposición y que no han pasado el filtro de la revisión técnica por no estar legalmente bien tramitadas”, puntualiza López.

En este sentido, la concejala de Hacienda ha señalado que en el Ayuntamiento de Alicante “se trabaja sin distinción de color político a la hora de analizar las propuestas de todos los grupos y sin considerar si estos tienen mayor o menor representación. La legalidad y los mismos derechos y deberes para todos es la única regla”, ha añadido.

Los presupuestos municipales para este año afrontan su recta final de tramitación con la celebración de la mencionada comisión de Hacienda. Una vez analizadas y votadas todas las enmiendas se elevarán a un pleno extraordinario de la cámara las cuentas locales para este año.