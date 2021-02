Ninguno dudó en salir de su zona de confort para enfrentarse desde la primera línea a la mayor crisis que ha vivido el mundo. Personal sanitario de todas las categorías y especialidades trabajan estas semanas dando apoyo a los servicios covid de los hospitales de la provincia. Y es que todas las manos son necesarias en una pandemia que ha pasado como un huracán por los centros sanitarios. Seis de estos profesionales narran cómo está siendo su día a día en un escenario que mucho se parece al de una guerra y en una tercera ola que les mantiene física y emocionalmente exhaustos.

Adjunto de Cirugía Plástica en el Hospital General de Alicante

Jorge García Juarranz: «Mi padre es intensivista en Madrid y sé cómo sufrieron. No podía estar impasible»

La primera ola de covid la pasó Jorge García Juarranz, médico adjunto de Cirugía Plástica del Hospital General de Alicante, haciendo guardias en el hotel medicalizado. Esta tercera ola le ha llevado primero a una planta de covid y ahora a la UCI. García conocía de primera mano cómo habían sufrido en este tipo de servicios, ya que su padre es intensivista en Madrid.

«Sabía lo que habían pasado, así que no podía permanecer impasible a lo que ocurría en mi hospital». Aunque la suya es una especialidad quirúrgica, su servicio se encarga de la Unidad de Quemados, «por lo que tenemos cierta experiencia en el cuidado de críticos». Reconoce que estos días están siendo intensos emocionalmente. «Jugamos con los extremos que implican luchar por la supervivencia. De un día para otro ves cómo las cosas se tuercen y alguien fallece y viceversa, enfermos que crees que están a punto de morir salen adelante».

Enfermera del Quirófano de Oftalmología del Hospital de Sant Joan

Cecilia Sirvent: «Es muy duro ver la soledad y los momentos de miedo que pasa el paciente sin su familia»

«Hay que trabajar muy rápido en poco tiempo y eso te genera mucha ansiedad de querer hacer las cosas bien». Cecilia Sirvent ha cambiado su trabajo como coordinadora del quirófano de Oftalmología del Hospital de Sant Joan por el cuidado de enfermos en situación crítica ingresados en los quirófanos centrales del centro sanitario. Destaca que esta tercera ola ha sido como un tsunami.

«Son muchos enfermos a la vez, es todo muy intenso, como una medicina de guerra y lo asumes con la enorme responsabilidad de hacer las cosas bien». Reconoce Sirvent que una de las cosas que peor lleva es no tener cerca a la familia de los enfermos. «Han perdido un acompañamiento que es vital y es muy duro ver su soledad y los momentos de miedo que pasan sin su familia».

Celador de Quirófanos en el Hospital de Sant Joan

Carlos Pérez: «Lo que peor llevo es cuando se muere un enfermo. Eso en quirófano no suele pasar»

Carlos Pérez ha pasado en pocos meses de llevar a los pacientes a quirófano y darles palabras de ánimo para que se relajen a trabajar con enfermos al borde de la muerte por covid. Celador desde hace 20 años en el Hospital de Sant Joan, Pérez sigue trabajando en los quirófanos, pero ahora reconvertidos unidad de pacientes críticos. «Ayudo en el aseo de los enfermos y a ponerlos boca abajo para que puedan respirar mejor». Una tarea compleja que se tiene que hacer entre cinco personas, «porque el paciente lleva el tubo de la traqueotomía, los sueros, la vía central...». Le impacta ver a enfermos tan jóvenes luchando por su vida y no se acostumbra a ver que muchos fallecen, «incluso de un día para otro». Este celador trata de seguir dando cariño y aliento a los enfermos, «aunque a veces es muy duro psicológicamente, porque están semanas ingresados y es inevitable cogerles aprecio».

Adjunta de Reumatología en el Hospital General de Alicante

Pilar Bernabeu: «El día que di mi primer alta a un contagiado de covid fue un subidón»

Jamás pensó Pilar Bernabeu que en España se podría practicar una medicina de guerra como la que estamos viviendo. «No esperaba nunca enfrentarme a algo así en mi país, tal vez con una ONG en el extranjero, pero nunca en España». Esta reumatóloga del Hospital General de Alicante está ayudando en una de las plantas covid con el seguimiento de los enfermos ingresados. Una labor que alterna con la asistencia, presencial y telefónica, de los pacientes de Reumatología, a los que no se les puede dejar de lado. El miedo a lo desconocido, a cometer errores al ponerse y quitarse el EPI, a no saber manejar al paciente fueron sentimientos con los que tuvo que lidiar los primeros días. Pero poco a poco la tensión desapareció gracias al trabajo en equipo que hacen, siempre supervisados por un responsable de Neumología, Medicina Interna o Enfermedades Infecciosas. Reconoce Bernabeu que lidiar con la muerte es una de las cosas que más le está costando, porque «en nuestra especialidad no estamos acostumbrados a que los pacientes se nos mueran». A cambio, la satisfacción de ver muchos se recuperan. «El día que di mi primer alta fue todo un subidón».

Enfermera Liberada Sindical de UGT en el Hospital General de Alicante

Gloria Villodres: «Cuando me incorporé, los compañeros me dieron las gracias y eso me emocionó»

«No me sentiría buena sindicalista ni buena profesional si en estos momentos tan tristes no estuviera al lado de mis compañeros». Por eso Gloria Villodres no se lo pensó dos veces y hace unas semanas renunció a su liberación sindical en UGT para ponerse a disposición del Hospital General de Alicante, junto a otra compañera que está haciendo rastreos. Enfermera de profesión, Villodres se reparte ahora la jornada entre una de las plantas covid en las que hace extracciones y la carpa exterior del hospital en la que toma muestras a personas citadas para que se les haga una PCR. «Trabajar en esta situación de pandemia no es sencillo, porque para mí la mejor medicina es una buena sonrisa, hablar con el enfermo y ahora tenemos una coraza en forma de EPI, aunque nos ponemos los nombre y y dibujamos soles o corazones para tratar de animarles». La mayor satisfacción, «el día que me incorporé y los compañeros me dieron las gracias».

Celador en la UCI del Hospital de Sant Joan

Carlos Bernabé: «Intento no tener miedo al virus, porque eso me haría bajar la guardia»

La ayuda del celador es más importante que nunca, especialmente en las Unidades de Cuidados Intensivos, donde hay que poner boca abajo a los enfermos de coronavirus con neumonías muy graves para ayudarles a que respiren mejor.

Una tarea difícil, ya que si el tubo que les conecta al respirador se suelta, el enfermo puede fallecer ahogado en pocos segundos. «El trabajo del celador consiste en abrir el camino para que el resto de profesionales trabaje con el enfermo», explica Carlos Benabé, celador de la UCI del Hospital de Sant Joan. Una labor esencial cuando se trata de enfermos en situación crítica. «Lo importante es estar muy concentrado en lo que haces y no tener miedo, porque eso te lleva a bajar la guardia y cometer errores». El trabajo de Bernabé ha dado un giro de 180 grados con la llegada del covid. «Es muy impactante, ves la cara de miedo en los enfermos y tratas de relajarte y transmitirles tranquilidad». Pero ante todo, este profesional trata de darles «la mayor calidad asistencial, porque no tienen culpa de nada».