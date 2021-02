El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado este domingo por mantener más allá del 15 de febrero las restricciones impuestas en la Comunidad Valenciana para tratar de frenar la pandemia de coronavirus. Según ha dicho, "no estamos aún en disposición de flexibilizar" las medidas pese a que la evolución ha sido positiva en los últimos días, puesto que el volumen de contagios y la incidencia acumulada continúan siendo muy altos.

Preguntado por esta cuestión antes de entrar en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PSPV que se celebra en València, el jefe del Consell se ha mostrado partidario de prorrogar las actuales restricciones, que en teoría finalizan el próximo 15 de febrero, porque "continúa habiendo una gran presión hospitalaria y continúan habiendo miles de contagios". Esto muestra, ha defendido Puig, que "no estamos en un buen momento" pese a encontrarnos "mejor de lo que estábamos". Por ello, ha reiterado, "lo analizaremos bien, pero lo pertinente es consolidar la posición, y en unas semanas ya probablemente sí estar en disposición de mirar hacia el futuro con mayor esperanza".

El presidente autonómico considera que "ahora más que nunca es el momento de no bajar los brazos" y continuar con el "grandísimo esfuerzo" que está realizando la sociedad de la Comunidad Valenciana en su conjunto. En su opinión, para superar esta situación "necesitamos persistir, y no relajarnos, no aflojar en absoluto". Por este motivo, ha mostrado su preocupación por "alguna cuestión" que se ha observado en las últimas horas, como la realización de alguna fiesta. "Necesitamos de verdad que nadie actúe irreponsablemente", ha recalcado.

No obstante, ha matizado al mismo tiempo que "la inmensa mayoría de la sociedad valenciana está teniendo un comportamiento extraordinario, y está restringiendo sus relaciones sociales" y su movilidad, algo que es "la base" de una situación en la cual lo que urge es "restringir los contagios". Así, ha apelado a que "continuemos así, que en unas semanas irá mejor".