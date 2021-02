Responsables de la Conselleria de Educación y del Ayuntamiento de Alicante buscan fórmulas para desbloquear de forma definitiva la ejecución de las obras de cinco colegios incluidos desde hace ya tres años en el Plan Edificant y todavía pendientes de ejecutar.

El director general de Infraestructuras educativas, Víctor García, en el departamento que dirige el conseller, Vicent Marzà, se desplaza hoy a Alicante en un intento definitivo por acordar con la concejala de Educación, Julia Llopis, la forma en que puedan ejecutarse estas obras sin más demora. «El Ayuntamiento no necesita disponer de fondos, la financiación la cubre la Conselleria de Educación por completo y las cinco ejecuciones están ya delegadas por parte de esta conselleria al Ayuntamiento para que licite las obras», explican desde el gabinete de Marzà.

Aseguran disponer de 13,6 millones de euros para las obras escolares de Alicante, entre las que únicamente se ha ejecutado en todo este tiempo la escalera de emergencia del colegio Emilio Varela, por 44.000 euros; otros 4,7 millones son para el nuevo colegio de La Cañada del Fenollar, en barracones los últimos quince años; 5,8 millones para el colegio El Somni de Educación Especial, temporalmente en las instalaciones en desuso del antiguo hospital Doctor Esquerdo; 1 millón para la rehabilitación integral del colegio Santo Ángel también de Educación Especial; 1,6 millones para el gimnasio y el comedor del colegio Juan Bautista de Villafranqueza, ahora en un barracón; y 430.000 euros para la ampliación del colegio La Florida.

La concejala Llopis precisa que los procedimientos administrativos del Plan Edificant de la conselleria «son los que son» -en referencia a que no son ágiles-, y que solo cuando vea que «salen adelante» las primeras construcciones pendientes, y se pueda decir que el programa es «efectivo», estudiará nuevas incorporaciones.

«Esperamos el visto bueno para la licitación -añade-, una autorización que no llega por parte de la conselleria, y nos sabemos por qué se dilata». Es una de las preguntas sobre las que la concejala espera recibir respuesta directa hoy mismo del responsable de Infraestructuras educativas. Llopis apunta ante la demanda de nuevas incorporaciones en Edificant, como la cursada por la AMPA del colegio Campoamor, con humedades que provocaron recientemente la caída de cascotes en el gimnasio, que «los nuevos proyectos los estudiaremos, aunque sabemos de las carencias de determinados centros y las tendremos en cuenta», afirma.

A la reclamación, por otra parte, de que se actúe ya de forma urgente para iniciar las obras del nuevo colegio La Cañada del Fenollar, en barracones, la edil de Educación concluye su intención de «dar un empujón», aunque conocedora de que la urbanización está ejecutada añade que «cuando la actuación pasa a otras concejalías poco podemos presionar desde Educación. En ocasiones se atascan para empezar las licitaciones», admite.

Familias

Los padres de alumnos del colegio La Cañada advierten de que los últimos temporales «lo están haciendo pasar muy mal al alumnado en barracones. A pesar de que se dispone de la nueva parcela urbanizada, no se avanza nada», lamenta la portavoz del colectivo, María López.

El problema más grave de los barracones, quince años después y a pesar de que Educación los renovara recientemente, reside según los padres en que cuando hace viento no cuentan con protección alguna y los pasillos están todos al aire libre.

«Tampoco podemos disponer de ningún espacio extra aparte de las aulas y todos, a excepción de los alumnos con clases en el piso superior de los barracones donde no pueden llegar los carritos de comida, comen dentro de clase». López se queja de que se les ha informado de que está todo preparado para licitar el nuevo centro escolar «pero no lo hacen. Digo yo que ya nos toca después de quince años, que parece que esté mas cerca que nunca el nuevo centro pero no acaban de empezar».

Admite que la pandemia pueda haber demorado trámites en su momento, pero recalca que otras localidades hacen sus colegios mientras que los de Alicante siguen parados.