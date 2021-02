La Escuela Europea de Alicante ha cerrado esta semana sus instalaciones e imparte toda la enseñanza on line ante la situación actual y la evolución de la pandemia en la provincia. El centro tomó la decisión la semana pasada y se lo comunicó a los padres, no así a la Conselleria de Educación, ya que no depende de ella sino que reporta directamete a Bruselas.

Dado que la semana que viene, del 15 al 21 de febrero, el colegio también cierra por las vacaciones del Carnaval, los alumnos no volverán al centro hasta el 22 de febrero, esto es, en dos semanas no pisarán las instalaciones, según explican fuentes cercanas al centro.

El AMPA de la Escuela Europea pidió la semana pasada a la dirección que le ampliará la información sobre la decisión del cierre, entre ellas si se había planteado la escolarización presencial para los estudiantes con familias con trabajos esenciales y de primera línea en la lucha contra la pandemia y si había valorado alternativas intermedias entre la educación total presencial y la educación total a distancia.

La dirección del centro, al que van mayoritariamente hijos de trabajadores de la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, dio respuesta a las preguntas formuladas por las familias y mantuvo su decisión de cerrar las instalaciones. Así pues, desde hoy y durante toda la semana los alumnos desde Infantil hasta Secundaria están recibiendo las clases online.

No es la primera vez que la Escuela Europea de Alicante toma esta decisión, ya que ocurrió lo mismo los pasados 7 y 8 de enero, jueves y viernes, con el objetivo de reducir el impacto y las consecuencias de posibles contactos estrechos o casos positivos de covid tras la vuelta de las fiestas de Navidad.