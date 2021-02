El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha presentado por el Registro General del Ayuntamiento de Alicante tres solicitudes en la que se reclama al bipartito que convoque de forma "urgente" las comisiones aprobadas por el pleno sobre el proceso de renovación del Servicio de Autobús Urbano y la referida a Salvamento y Socorrismo en Playas. Además, también ha solicitado que se convoque el Consejo Municipal de Personas Mayores, que en este mandato aún no se ha reunido.

Según explican los socialistas en un comunicado, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el 30 de enero de 2020 la creación de la Comisión No Permanente para el control y seguimiento del proceso de renovación del servicio de Autobús Urbano. Desde esa aprobación solo se ha reunido una vez. “Hemos de recordar que la actual contrata termina en julio, que no puede prorrogarse (actualmente cumple los dos años de prórroga y por ley no puede extenderse más) y nos preocupa que el concejal Manuel Villar vaya diciendo ahora que no van a llegar a tiempo con un nuevo pliego. Otra vez, la falta de gestión pone en evidencia a un Alcalde que tampoco parece que vaya a llegar a tiempo en las contratas de Limpieza Viaria, Limpieza de Centros y Dependencias Municipales... La inacción es evidente para un gobierno municipal que se ve sobrepasado y maniatado frente a los contratos millonarios que afectan a Alicante”, señala el portavoz socialista, Francesc Sanguino.

El PSOE, según la nota, exige conocer el estudio externo realizado por la empresa de la contrata para la elaboración del pliego de condiciones para la renovación de este servicio básico para la ciudad. "Tampoco sabemos nada de la Comisión aprobada por Pleno el 19 de diciembre de 2019 sobre Salvamento y Socorrismo en Playas. El PSOE solicita un informe del estado actual del servicio, los contratos suscritos en este área para 2021 y, lo más importante, que de una vez se convoque, pues se aprobó hace más de un año y no se sabe nada de esta comisión", añaden los socialistas.

Por último, el grupo encabezado por Sanguino pide la convocatoria del Consejo Municipal de Mayores, que "no se ha reunido nunca en esta mandato pese a que este nicho de población es el más vulnerable ante la situación de pandemia que padecemos". “Reclamamos saber en qué condiciones están nuestros mayores y las actuaciones que en este sentido se llevan a cabo desde el equipo de gobierno”, matiza el portavoz socialista.