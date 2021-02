El Ayuntamiento de Alicante anunciaba esta semana el punto final de la remodelación de la plaza de la Viña, en la Florida. Tras cuatro meses de obras y una inversión de 263.084 euros, el alcalde, Luis Barcala, y el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, visitaron la zona para conocer de primera mano el resultado de una actuación impulsada para «acondicionar y remodelar» una plaza con más de treinta años de vida.

«Hemos ampliado los juegos infantiles. Además, aumentamos las zonas verdes, generando un corrido de dos metros de anchura que recorre toda la plaza. También hemos construido una rampa adaptada en la plataforma central para facilitar el acceso de todos. Se ha reconstruido la fuente, ya que estaba deteriorada por el uso y la corrosión, y se ha sustituido la barandilla. Por último, se han instalado focos LED de acero inoxidable», explicaba Barcala en un reciente mensaje público.

El resultado, sin embargo, es decepcionante para vecinos del barrio, que lamentan que los cuatro meses de obras no hayan servido para realizar una obra completa, y no parcial, de una zona con déficit de inversiones. Critican, sobre todo, que no se haya actuado sobre el muro que bordea toda la plaza, que se mantiene en un estado de evidente abandono. Lo más llamativo son los trozos de hormigón ya inexistentes y las numerosas pintadas que lucen desde hace demasiado tiempo sobre el perímetro. «Tanto tiempo cerrada para esto», «Lo que se ha hecho y nada, lo mismo es. Un lavado de cara y se acabó», «Acondicionar lo que se dice acondicionar... Muros rotos, plantas secas... Con el tiempo que ha estado cerrada era para haber hecho más», «La plaza no está terminada... Los muros que la rodean rotos y sin arreglar... Sinceramente, una chapuza de obra» son algunos de los comentarios en redes sociales como respuesta a la actuación, recién abierta al público.

El abandono también se observa en el entorno de la obra del escultor Arcadi Blasco -que fruto también de ese abandono se llegó a convertir en un «mural» para grafitis-, donde son visibles desperdicios de todo tipo, desde una silla de playa, hasta numerosas botellas vacías, bolsas y hasta trozos de pan desperdigados.

Esta actuación en la Viña se suma a otras en plazas de la ciudad de Alicante, a las que se añadió la construcción de un parque frente a la futura Ciudad de la Justicia, que lleva un mes cerrado pese a que el Ayuntamiento de Alicante había anunciado la finalización de las obras. Tras la pertinente visita a la zona del alcalde y el concejal de Urbanismo, fuentes municipales aseguraron que la instalación abriría en una o dos semanas. Ya ha pasado un mes y este martes todavía permanecía rodeada de vallas de protección.