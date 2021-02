Veinte días hace que a Josefina Martínez le dieron el diagnóstico más demoledor que un paciente puede escuchar en la consulta de un médico: cáncer. En el caso de esta vecina de Villafranqueza, de vejiga, por lo que tiene que ser operada para extirparlo. Sin embargo en estas tres semanas y debido a la presión que están soportando los hospitales por el covid nadie le ha dicho cuándo podrá pasar por el quirófano. «La uróloga que me atendió en el hospital de San Vicente me dijo que lo prioritario en estos momentos era el coronavirus y que no sabía cuándo podría ser operada». Todo, además, teniendo en cuenta que las intervenciones oncológicas se supone que son prioritarias pese a la cancelación de intervenciones que están llevando a cabo los centros sanitarios. «Cuando le mostré mi preocupación me dijo que si en mayo o junio no me habían operado, podía reclamar».

Martínez no ha esperado ese tiempo y ya ha puesto una queja al Servicio de Atención e Información al Paciente, Saip, del Hospital General de Alicante, centro sanitario que le corresponde por domicilio. «No hay derecho a que a los enfermos de cáncer nos tengan esperando para una operación que se supone que es prioritaria. Yo no discuto que se dé prioridad en los hospitales a los pacientes de coronavirus, pero al resto nos pueden buscar una solución y enviarnos por ejemplo a las clínicas privadas».

Martínez, de 79 años, empezó con síntomas en el mes de septiembre. «Sangraba un poco al orinar, pero no le di mucha importancia». En noviembre el problema fue a más y consultó a su médico de familia. «Pensó que se trataba de una infección de orina y me estuvo tratando con antibióticos, pero al ver que no mejoraba me pidió una ecografía». El 28 de diciembre Martínez fue sometida a esta prueba «y ya entonces la persona que me la hizo me dijo que me pusiera rápidamente en contacto con mi centro de salud para que me dieran cita con un especialista». Finalmente el 19 de enero Josefina fue atendida en la consulta, donde se confirmó el diagnóstico de cáncer. Desde entonces, sólo la han citado el 10 de marzo para hacerle un electro y una analítica, «pero sin confirmarme cuando va a ser la operación». Durante este mes afirma que ha recibido llamadas regulares de su médico de familia. «Me llama todas las semanas y se asombra de que aún no tenga fecha para una operación».

Cancelación de operaciones

Desde el centro sanitario señalaron ayer que en líneas generales «se está interviniendo a los pacientes con procesos tumorales y patologías de prioridad 1». Desde el centro insisten en que «se hace una planificación diaria, atendiendo a la disponibilidad de camas en las áreas de críticos, y a la mayor brevedad posible se programan este tipo de intervenciones, bien en el hospital, bien derivando a clínicas privadas».

El aumento de casos de coronavirus en esta tercera ola obligó a comienzos de enero a la Conselleria de Sanidad a dar orden de que los hospitales suspendieran todas las operaciones no urgentes, para dejar todas las camas de UCI y los quirófanos libres para ingresar a enfermos de covid. En los centros sanitarios públicos sólo se han mantenido intervenciones en las que la vida del enfermo corre peligro y han ido derivando otras operaciones menos urgentes a las clínicas privadas de la provincia, que en esta tercera ola de la pandemia han recibido a cerca de 300 enfermos.

Retraso diagnóstico

Coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer, el pasado 4 de febrero, la Sociedad Española de Oncología Médica advirtió del elevado número de pacientes de cáncer que en estos momentos se encuentran en un limbo, sobre todo por retrasos en el diagnóstico de la enfermedad. Esta entidad calcula que durante el año que llevamos de pandemia los diagnósticos de cáncer están cayendo cada mes un 20%. Por todo ello, desde la Sociedad Española de Oncología Médica se ha puesto de manifiesto la necesidad de destinar los recursos necesarios, tanto humanos como técnicos, tecnológicos y diagnósticos, para evitar retrasos de nuevos casos de cáncer y pérdidas de oportunidad de curación en los pacientes con cáncer.