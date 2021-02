Solo el 0,3% de las familias con niños confinados por covid van al colegio a por el «menú a casa»

El servicio del «menú a casa» organizado por la Conselleria de Educación durante este curso a consecuencia de la pandemia, para que el alumnado que se vea obligado a estar confinado no tenga que renunciar al menú escolar diario, no está dando el resultado que podía esperarse.

Tanto directores de colegios como empresas de comedor escolar consultados al respecto por este diario coinciden en que se esta «desperdiciando» y que deberían buscarse fórmulas para acercarlo más a las familias.

Los datos extrapolados a partir de la situación descrita por una de las empresas de comedor con más comensales escolares en la provincia, alrededor de 10.000, reflejan que apenas se sirven el 0,3% de todos los «menús a casa», entre 30 y 40 del total.

El día a día contrastado por los directores revela, de hecho, que las familias no hacen uso de esta medida. Ninguno de los padres de estudiantes confinados progresivamente de distintas aulas en uno de los colegios de la Zona Norte de Alicante -el área más deprimida económica y socialmente de la ciudad-, se acercó en su día a por este menú. Pero tampoco lo hicieron en otro centro consultado en el otro extremo de la localidad, en el distrito de Babel, donde entre los 16 alumnos confinados de golpe, solo una familia se acercó a recoger el menú.

Explican que a pesar de las exquisitas medidas higiénicas y de seguridad que adopta el servicio alimentario contra el virus, cuando se tienen hermanos en la misma casa que el confinado les resulta menos engorroso poner un plato más que organizarse para ir a una hora determinada al colegio, habitualmente entre las 13:15 y las 13:30.

Tampoco se ha resuelto la situación de los alumnos que, por la distancia desde su casa al centro, utilizan el transporte escolar. Suelen ser casos en los que para las familias no es posible desplazarse a diario a por el menú si alguno de estos estudiantes resulta confinado.

La consecuencia de estos desajustes deriva en el desaprovechamiento de un servicio que la conselleria que dirige Vicent Marzà puso en marcha el pasado 1 de diciembre para atender la alimentación del alumnado en cuarentena, becado o no, y sin recargo sobre el precio del menú diario. «No solo garantizamos la asistencia educativa a distancia durante los días de cuarentena, sino que también aseguramos a las familias usuarias del comedor escolar la posibilidad de llevarse la comida a casa», destacó entonces el conseller.

Su puesta en marcha no ha dado el resultado esperado, según apuntan tanto desde los colegios como entre las empresas de comedor consultadas. Desde ambos colectivos coinciden en pedir a Educación cambios en el protocolo actual, ya que los hermanos del confinado no cuentan para el menú y las familias no se acercan al centro, según los casos, por temor al covid o por el transporte. Sugieren que el servicio se pueda organizar con los Ayuntamientos a través de los servicios sociales, para que resulte efectivo, aunque también admiten que no es algo sencillo.

Desde Educación recuerdan que la gestión del «menú a casa» es «interna, la hace cada centro». No obstante afirman que la información que reciben a través de las empresas de comedor y de las direcciones de los centros apunta a que «el servicio se está utilizando, no tenemos constancia de que las familias no vayan a recogerlo por miedo a la covid-19».

Autorización

Los centros siguen un protocolo «estricto para evitar contagios» en el momento de la recogida. Tienen un acceso diferenciado, se entrega al aire libre y se guardan las distancias de seguridad, pero además añaden desde la conselleria que «si una familia está confinada al completo, puede autorizar a terceras personas a recoger el menú «e incluso solicitar la ayuda de los Servicios Sociales del ayuntamiento».

Admiten no obstante el problema del transporte escolar para el que viva lejos del colegio o incluso en otro municipio, pero aseguran desde Educación que estamos estudiando la posibilidad de pedir la colaboración de los ayuntamiento en estos casos». Que haya otros hermanos del confinado y no se lleve menú lo descartan. «Si Sanidad no ha ordenado que guarde cuarentena puede continuar yendo a clase y no necesita ese servicio» concluyen.

Crema de calabaza, guisado de ternera y manzana o plátano

Uno de los menús para alumnos en cuarentena por el coronavirus que ayer mismo se sirvieron en colegios de la provincia incluía crema de calabaza natural, guisado de ternera con judías verdes y manzana o plátano, como concretó a INFORMACIÓN la directora gerente de la empresa de comedores escolares Coes, Maribel Botella. La empresa cuenta con grandes recipientes isotermos de hasta 200 plazas para platos calientes que se depositan en los táper individuales para el adecuado traslado por la familia. Lo que reciben los pocos que van a por el menú es una bolsa de papel ecológico y reciclable con el conjunto del menú sin pan ni bebida.