El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha respaldado la petición del presidente de la Diputación y presidente provincial del PP, Carlos Mazón, para que la Generalitat proceda a la reapertura gradual de la hostelería reforzando las medidas sanitarias, con controles masivos y pruebas PCR en menos de 48 horas. "Gran parte de la población pasa los días sin que se le hagan las PCR pese a manifestar posibles síntomas y sin que se hagan los rastreos necesarios, y así es muy difícil controlar la pandemia; incluso regresan a sus trabajos y pueden seguir contagiando mientras que muchos negocios permanecen cerrados esperando a que escampe sin más intervención de la Conselleria de Sanidad".

Barcala ha subrayado que es "muy preocupante" la caída del PIB en Alicante en 2020, la mayor de las tres provincias de nuestra Comunidad, "y uno de los mayores hundimientos económicos en nuestro país",. Por ello, considera fundamental que la Conselleria de Sanidad "revise sus estrategias. Es imposible justificar que nos hayamos pasado todo el mes de enero con un apagón de datos epidemiológicos de la pandemia en nuestra ciudad". "Todo eso nos lleva a ir a ciegas y hace imposible el seguimiento de las personas sospechosas de estar contagiadas como estamos reclamando, y menos sin la realización de los test PCR, que se han demostrado que son fundamentales para tener controlada la pandemia", afirma.

Para el alcalde de Alicante, el mantenimiento de la clausura de estos establecimientos sin fecha para su reapertura y el cierre anticipado de todo el comercio se debe a que "no se están haciendo bien las cosas" en la Comunidad Valenciana a la hora de tomar todas las medidas necesarias para controlar los contagios, "lo que podría haber permitido salir antes de la situación en la que nos encontramos". "Basta con mirar a otras provincias y ciudades -añade- que mantienen este tipo de negocios con medidas menos restrictivas y que tienen un índice de contagio también menor que el nuestro". En su opinión, "no tomar las medidas sanitarias que corresponden y culpabilizar de todo a los hosteleros y comerciantes por los contagios no responde a la realidad de lo que está pasando y está llevando a que nos esté costando salir antes de la situación de contagios en la que nos encontramos”, ha explicado Barcala.

El edil ha reclamado que se incrementen las ayudas al comercio y la hostelería por parte del Gobierno y de la Generalitat, y que se les indemnice por el lucro cesante de sus negocios a consecuencia de las restricciones, "como se está haciendo en muchos países europeos que son menos dependientes que nosotros de la actividad vinculada al turismo y el ocio y que se juegan muchísimo menos tanto en PIB como en puestos de trabajo”, concluye Barcala.