Las diferencias entre unas vacunas y otras, la secuenciación del virus o la incidencia que pueden tener las nuevas cepas detectadas son cuestiones a las que da respuesta la experta en Salud Pública de la Miguel Hernández.

¿Podemos ser optimistas con la llegada de la vacuna?

Es la única luz que hemos visto hasta la fecha, nos da razones para ser optimistas. Un problema mundial como el que estamos viviendo origina procesos complejos. Y la solución para superar la pandemia viene a través de la vacuna, que lleva muchos ensayos e investigaciones detrás. Se han hecho esfuerzos enormes en el plazo de un año y que se pueda administrar ya es algo insólito. Lo más complejo es que tengamos disponibilidad de dosis. Mientras se hacían los ensayos, se ha ido desarrollando la logística, porque estamos ante algo que no tiene precedentes. Es normal que haya problemas de suministro.

¿Cómo pueden afectar las nuevas cepas que surgen?

Conforme se van detectando cepas se investiga cuál es la eficacia de las nuevas vacunas. Cuando apareció la cepa británica se vio que la mutación no afectaba a la eficacia de la vacuna. En el caso de la cepa sudafricana, sí que se ha tenido que paralizar la vacunación de AstraZeneca hasta que se tengan datos nuevos. Hay que ir investigando conforme surjan nuevas cepas pero no se debe perder la confianza.

¿Con dos dosis de la vacuna será suficiente o habrá que revacunarse con periodicidad?

Esto es algo que no se sabe a día de hoy. No hay suficientes datos sobre cuánto tiempo nos mantenemos inmunizados gracias a la vacuna o si habrá que hacerlo todos los años, como sucede con la de la gripe. Los ensayos clínicos van avanzando y con los nuevos datos y los primeros meses de seguimiento se irá esclareciendo esta cuestión. Los datos preliminares hablan de que la inmunización es suficientemente larga, pero hay que esperar a que avance la vacunación. Debemos tener en cuenta que empezó en Reino Unido en noviembre. Tampoco se sabe la inmunidad que tienen las personas que ya han pasado la enfermedad.

¿Qué diferencia a unas vacunas de otras?, ¿las hay mejores?

Cada una tiene sus características propias. Todas han superado la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, que confirma su eficacia y seguridad. La de Pfizer y la de Moderna son similares, están basadas en el ARN mensajero, lo que provoca problemas de logística porque se tienen que almacenar a temperaturas muy bajas. La de AstraZeneca es más parecida a la de Jannsen, que está ya en fase 3. En la web de la Agencia del Medicamento se pueden ver las características de cada una, es un proceso muy trasparente.

El virólogo Ian Mckay ha popularizado la estrategia del queso suizo, ¿puede explicar en qué consiste esta estrategia?

Es una teoría que dice que para protegernos de la infección no vale una sola medida preventiva, que no hay ninguna por si misma que sea la panacea. Por eso pone el ejemplo del queso suizo, en el que cada lámina tiene orificios distintos. Tenemos las medidas individuales, como el lavado de manos o la mascarilla, y las colectivas: reducir el contacto social, confinarnos, vacunarnos... Los determinantes sociales en la pandemia son clave. Cuando todas las láminas de queso se ponen de forma conjunta con sus agujeros diferentes es cuando se consigue la prevención. Por eso también hay que sumar los test, el rastreo rápido, la cuarentena o el apoyo económico y social.

¿Qué se ha aprendido del virus en los meses de pandemia?

Queda mucho por aprender pero si pensamos en cómo estábamos en marzo del año pasado y cómo estamos ahora, hemos avanzado mucho. Se han descubierto los principales factores de riesgo para infectarnos, de qué depende la incidencia, cómo se transmite el virus... Y hemos desarrollado las vacunas. A nivel sanitario se ha aprendido mucho sobre el tratamiento. Casi se trabajaba a ciegas pero ahora se conocen técnicas y tratamientos que evitan muchos casos de UCI. En cuanto a la población, somos más conscientes pese a algunas noticias que nos sorprenden. Nadie cuestiona las medidas que hay que aplicar y se pone en prevención a los más vulnerables.

¿Cuál será la mejor estrategia a seguir cuando se consiga doblegar la curva?

Para eso falta mucho todavía. Hasta que el 70% de la población no esté inmunizada habrá que seguir manteniendo las medidas y aplicar los cuidados. Podría llegar una cuarta ola. Tenemos que ser optimistas porque contamos con la vacuna pero no debemos relajarnos hasta que no se haya conseguido el objetivo del 70%.

¿Volverá en algún momento la vida anterior a la pandemia?

Es complicado decirlo. Si hablas con pediatras, por ejemplo, te dicen que han desaparecido la bronquiolitis y las infecciones. Si que creo que medidas como pasar más tiempo al aire libre, la higiene de manos, cuidar más nuestra salud o ser conscientes del peligro que tienen los contagios por el aire van a permanecer.

¿El covid se convertirá en una especie de gripe?

El covid ha venido para quedarse. Por lo que vimos el pasado verano ya sabemos que no es estacional. Cuando el 70% de la población se haya vacunado sabremos mejor cómo estamos. Y conforme avance la vacunación, conoceremos las necesidades de revacunación. Pero no podemos dudar de que el virus se queda.

¿Habrá vacuna española?

La que está desarrollando el CSIC está previsto que llegue en otoño. A nivel mundial hay más de 150 en fases preliminares.