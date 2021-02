Hosteleros de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia han protagonizado esta mañana ante el Palau de la Generalitat un nuevo acto de protesta en forma de sentada para pedir la reapertura de sus negocios y la ampliación de la partida del Plan Resistir con 500 millones de euros para un sector que acumula 11 meses de restricciones y cierres. A golpe de cacerolas y carteles en mano, han protagonizado un acto convocado por la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH), tras conocer, "de nuevo, a través de los medios de comunicación", la intención del Consell de ampliar el plazo del cierre de la hostelería.

Las asociaciones y empresas que forman parte de la Coordinadora han reclamado la convocatoria, con carácter urgente, de una mesa de trabajo, previamente a la próxima reunión del Consell y, en paralelo, a la convocatoria de la Comisión Interdepartamental, que tendrá lugar esta tarde y que, necesariamente, tiene que contar con las propuestas de las pymes hoteleras antes de adoptar decisiones tan drásticas.

El presidente del colectivo, Lalo Díez, ha reclamado la actualización de las medidas vigentes en estos momentos, y el análisis de todas las alternativas para abordar la reapertura de las pymes de la hostelería y recuperar la progresiva normalidad de la actividad, en función de la evolución de la enfermedad y desde el estrecho conocimiento de la viabilidad de las empresas y de su funcionamiento. De esta manera, “se evitarían las medidas improvisadas, de las que hemos sido testigos y víctimas hasta ahora, y no han hecho más que agudizar la desesperación y drama económico de las pymes y la destrucción de puestos de trabajo”, ha subrayado.

Al respecto, ha incidido en que ha llegado el momento de poner en marcha un ‘Plan de Desescalada’ que permita planificar la actividad de las pymes, durante los próximos meses, y que supere la "permanente huida hacia adelante y la gestión cortoplacista del Consell, si queremos salvar al 7% del PIB valenciano y proteger a gran parte de la industria más importante de la Comunidad, como es el turismo”.

Un plan, ha remarcado, que, a la vez, agilice y culmine la distribución de las ayudas económicas del Plan Resistir, “limosna para las pymes”, y sea capaz de poner en marcha una segunda fase de estas ayudas, a partir de los fondos europeos, con una partida de 500 millones de euros para salvar a las cerca de 35.000 empresas de ocio, hostelería y espectáculos de la Comunidad Valenciana.

Garantizar la recuperación del sector

En definitiva, ha señalado Díez, desde el Consell ·”deben garantizar la recuperación de la actividad de nuestras empresas; y esto también pasa "porque el citado plan incluya todo tipo de avances científicos y sanitarios en el sector, incorporando sistemas de purificación cruzada y ventilación, la gestión de los aforos y ampliación del espacio público destinado a las terrazas, la utilización de test rápidos o la puesta en marcha de campañas para recuperar la confianza de los clientes”.

En este contexto, ha querido dejar claro que, “hablamos de un sector comprometido con la crisis sanitaria y con el diálogo y necesaria colaboración con la administración, tal y como se ha venido demostrado”. Pero ello, ha apostillado, “no resta un ápice a nuestra justa reclamación de formar parte de la toma de decisiones, ya que hasta la fecha nos hemos convertido en los acusados, juzgados y condenados por parte del Consell”.

Al respecto, ha reiterado que, hasta la fecha, no existe ningún tipo de evidencia científica que justifique la adopción de medidas restrictivas centradas en el ocio y la hostelería, "como pone de manifiesto la desigual incidencia de la epidemia en las diferentes comunidades autónomas, que adoptan medidas completamente diferentes en relación a la actividad del sector, o los datos del propio Ministerio de sanidad que indican que sólo un 2% de los contagios se dan en la hostelería. Así lo ha reconocido, también, el Tribunal de Justicia del País Vasco, que acaba de anular las medidas de cierre adoptadas por el gobierno vasco y que amenaza con extenderse por toda España".

“Reclamamos que no se vuelvan a tomar decisiones que afecten a nuestro sector a corto, medio y largo plazo sin contar con los representantes del ocio y la hostelería de la Comunidad Valenciana”, han pedido. En este sentido, Díez ha asegurado que “resulta de vital importancia que se nos consulte, de forma previa, y se trabaje, de forma coordinada, para no poner en marcha medidas, que incluso buscando apoyar a la hostelería, pueden perjudicarla, por el más que comprobado desconocimiento del sector por parte de la administración pública”.

Patronal del sector

La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR) que aglutina a las patronales Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) y la Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Alicante (FEHPA ) ha remitido una carta al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, solicitando una reunión de carácter urgente para conocer el alcance de las medidas que va a adoptar la Generalitat, tras tener conocimiento de su decisión de la Generalitat Valenciana de prorrogar el cierre de la hostelería en la Comunitat Valenciana. "Ante la incertidumbre que existe en estos momentos, desde CONHOSTUR reclamamos al presidente de la Generalitat que, tras casi un año de restricciones, ponga en marcha una mesa de trabajo con los responsables de las diferentes áreas de la Administración para mantener abierta la interlocución y poder participar de forma activa desde el sector en la reapertura de la actividad empresarial.

"El sector hostelero se encuentra en una situación de extrema gravedad. No solamente para los propietarios de las empresas de hostelería que, en muchos casos, ya no podrán abrir sus negocios, sino también en una situación crítica para salvaguardar los miles de empleos directos e indirectos que dependen de este sector. Existe en estos momentos un sentimiento de gran pesimismo, incertidumbre y descontento que está derivando incluso en movimientos que llaman a la insumisión. En este sentido, y entendiendo el grado de desesperación de miles de empresas y familias que viven de la hostelería, desde CONHOSTUR se quiere reiterar públicamente nuestro rechazo a esa postura, que entendemos que no es la vía para conseguir el objetivo común que perseguimos y no es otro que recuperar el derecho a poder trabajar y ejercer la actividad empresarial", señalan en un comunicado.

También recuerdan que cuando prácticamente se cumple un mes del cierre de la hostelería, "no ha llegado ninguna ayuda real dirigida al sector". "Al margen de la propaganda política, la única verdad a día de hoy es que ningún hostelero ha cobrado nada para compensar el cierre. Por ello, seguiremos reclamando e insistiendo en la necesidad de ampliar las dotaciones presupuestarias destinadas al Plan Resistir. Es imprescindible que la prolongación de las restricciones se acompañe de medidas económicas a la altura del rescate que necesita este sector al que se le ha privado del derecho a trabajar.

"Desde CONHOSTUR reclamamos también conocer los informes técnicos que justifican la decisión de prorrogar el cierre adoptada por la Generalitat, ya que hasta la fecha no se nos ha trasladado ningún informe que demuestre que la hostelería sea el principal foco de contagio. Mientras tanto, y como venimos denunciando, se siguen sucediendo las fiestas ilegales, las concentraciones de público en parques y playas o los botellones", concluyen.