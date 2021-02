El secretario general del Sindicato Médico CESM en la Comunidad Valenciana, Víctor Pedrera, se vacunó frente al coronavirus el pasado 9 de enero, días antes de que Sanidad aceptara su reincorporación a su consulta como médico de familia en el centro de salud de San Blas.

Según ha señalado Pedrera, que desde mayo estaba liberado de su puesto para ejercer tareas en el Sindicato Médico, a comienzos de enero "nos ofrecimos todos los liberados del sindicato a Sanidad para volver a nuestras tareas asistenciales ante el aumento de contagios que se estaba produciendo tras la Navidad". Según Pedrera "fue la propia dirección del departamento del Hospital General" la que le citó para vacunarse el día 9 en este centro de salud. Sin embargo, la autorización de la conselleria para que pudiera volver a ejercer no llegó hasta el día 18 de enero. No obstante, Pedrera asegura que días antes de incorporarse oficialmente a su puesto de trabajo ya estuvo acudiendo al centro de salud "para que los compañeros me explicaran el funcionamiento de las consultas".

Pedrera afirma que el caso ya está en manos de su abogado, "quien sostiene que no hay nada irregular en todo el procedimiento". El secretario general del Sindicato Médico recibió la segunda dosis de la vacuna el pasado día 30.