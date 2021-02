Promover un pacto presupuestario con el PSOE (y tantearlo también con Compromís) en un intento de centrar su discurso político, diferenciándose a su vez del PP, para acabar celebrando (con un «hemos sido determinantes») la abstención de Vox en la votación no vinculante de la Comisión de Hacienda, que previsiblemente se repetirá en el pleno extraordinario ya fijado para el próximo martes, 16 de febrero. Presumir de ser la formación clave para «sacar» al PSOE del «no» a las cuentas de 2021, ante la supuesta incapacidad de diálogo con la oposición progresista del alcalde, Luis Barcala (PP), para intentar luego transmitir una supuesta «unidad de acción» del equipo de gobierno en las negociaciones, pese a que a los populares siempre les bastó con la abstención de Vox. Y así todo. Un difícil, por no decir imposible, equilibrio en el que se intenta mover el grupo de Ciudadanos en Alicante. Y luego los egos. Que esa es otra. Todo eso se evidenció en el juego de comunicados enviados por los socios del bipartito este miércoles, coincidiendo con la Comisión de Hacienda en la que se abordaron las enmiendas a las cuentas. ¿A dónde se llegará con la aprobación inicial prevista para dentro de cuatro días?

La primera nota la remitió Ciudadanos. Lo hizo para poner en valor el pacto presupuestario alcanzado con el PSOE a finales de diciembre y que estuvo en cuestión tras los intentos desde dentro del grupo municipal progresista de reventarlo, pese a que la dirección local del partido se mantenía en la línea de mantenerlo. Como así fue. «Ciudadanos y PSOE reafirman el pacto firmado sobre los presupuestos. Ambas formaciones se comprometen al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el documento», decía el texto enviado casi media hora después de finalizar la reunión de la Comisión de Hacienda, en el que se incluían declaraciones del portavoz adjunto de Cs y hombre fuerte del grupo en las negociaciones del Presupuesto, José Luis Berenguer.

Apenas una hora después, se mandó el comunicado oficial, que a su vez también tuvo doble entrega. En la primera, además de anunciar oficialmente las votaciones, se incluía una valoración de la concejala de Hacienda, la popular Lidia López. En la segunda, se añadieron palabras del alcalde, Luis Barcala.

Tres horas y media después de la nota inicial de Ciudadanos y cuando habían pasado cuatro horas desde el final de la Comisión de Hacienda, la formación naranja volvió a la carga. Tomó la palabra la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez. Y lo hizo en un comunicado en el que -se supone que sin pretenderlo- se desmontaba el discurso que había adoptado su grupo político en las últimas semanas, sobre todo en la recta final de las negociaciones de un presupuesto que, de nuevo, gobierne quien gobierne en coalición en la ciudad de Alicante, vuelve a llegar tarde. Y así desde hace seis años. «Ciudadanos celebra la aprobación inicial de los presupuestos. La formación naranja ha sido determinante para lograr la abstención de PSOE y Vox», recogía la nota de prensa de los naranja, en la que ponían así al mismo nivel un acuerdo presupuestario con el PSOE que ellos mismos habían promovido (y que el PP no tuvo otro remedio que asumir para no generar una crisis interna) que un pacto con Vox fomentado por el PP (que Cs pretendió minimizar con las negociaciones abiertas con el frente progresista). Dicen que el objetivo era resaltar que dos grupos se habían abstenido (uno menos que hace un año, tras el «no» de Compromís), y no tanto recalcar su color político. Un argumento que choca con los intentos de los naranja de promover acuerdos con la izquierda para desmarcarse de Vox.

Una nota de Cs, la segunda del día, en la que Sánchez, además, aplaudía la «unidad de acción» del gobierno en las negociaciones. Una idea, esta vez también, alejada de la que intentaron colocar tras el pacto con los socialistas de diciembre, cuando presumían de haber forzado a los populares a aceptar un acuerdo que rompía bloques.