El portavoz de Sanidad del PP Cortes, José Juan Zaplana, ha señalado que “el modelo Puig contra la covid es un modelo de fracaso” y asegura que la Comunidad Valenciana es la región de Europa “con más fallecidos e incidencia”. En este sentido, señala Zaplana que las medidas restrictivas no están funcionando y critica el cierre de la hostelería. “Desde el gobierno valenciano se ha criminalizado a los hosteleros y no hay informes que digan que hay más contagios en la hostelería”. Los informes, añade Zaplana, “dicen que los contagios se dan en el ámbito escolar y familiar y nadie se plantea cerrar los colegios. Debe haber protocolos, abrir las terrazas, con las medidas que se tengan que adoptar".

Zaplana también reclama la creación de un comité de expertos, “para que las decisiones no se tomen en el ámbito político. Queremos una comisión técnica que tome decisiones técnicas”. También cree el portavoz de Sanidad del PP que “hace falta gestión sanitaria. Los rastreos fallan, hacen falta test de antígenos en las farmacias, las PCR tardan. Hay personas que pasan los diez días de cuarentena y no se les llama”. “Esto no se soluciona cerrando municipios ni bares. Hay que hacer gestión”, ha remarcado el líder del PP.

Respecto a las vacunaciones irregulares, anuncia que su partido va a pedir una comisión de investigación para aclarar qué ha sucedido. “Hay que determinar si las personas se han vacunado porque se han colado y otra cosa es ver si quien tiene que custodiar esas vacunas no lo está haciendo”. Según Zaplana “hemos visto el cese de la directora de salud por haber dado transparencia. No sabemos por qué no hay responsables políticos de la chapuza de la vacunación ante un proceso que ha sido irregular desde el principio”

José Juan Zaplana también se ha referido a la vacunación en residencias que todavía hay sin vacunar “porque parece que Barceló y Oltra no se hablan”. Zaplana lamenta que “estamos jugando con la vida de la gente y hay un doble criterio a la hora de medir. Hay colectivos que piden ser los siguientes y nadie dice qué criterios van a seguir”.