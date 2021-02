Lucía Almagro: «La vacuna de la gripe tiene una eficacia del 50% y nadie se ha quejado»

Las autoridades sanitarias han decidido no administrar la vacuna a mayores de 55 y menores de 18 por falta de datos en los ensayos clínicos. No hay suficiente cantidad de voluntarios de esa edad (mayores de 55) como para poder valorar de manera correcta la eficacia (según indican las autoridades sanitarias). En cambio, hay países que sí han decidido administrarla. La eficacia es distinta, y probablemente si es menor la de Astrazeneca, la efectividad ser verá afectada. La eficacia es cómo funciona en un grupo controlado (en un ensayo clínico), la efectividad es cómo funciona en la población general y la eficiencia está relacionado con los recursos utilizados para llegar al objetivo (que no se mide en este caso). Son conceptos distintos que se suelen confundir. Cabe destacar que no debemos estar asustados porque nos toque ponernos la vacuna AstraZeneca al ver una eficacia más baja que otras, si tenemos en cuenta que la de la gripe tiene una eficacia del 40-60% y nadie se ha quejado nunca de ello.

En estos momentos hay sanitarios de la privada en primera línea que no han sido vacunados. ¿Cree que el plan de vacunación está siendo correcto?

Si aún hay sanitarios de primera línea que no han recibido sus dosis, definitivamente algo no se está haciendo bien. No entiendo por qué los sanitarios de empresas privadas aún no han recibido ni una sola dosis, cuando ellos también se encuentran en contacto directo con enfermos, mientras que en otras comunidades sí se está haciendo. Creo que la planificación de la vacunación tendría que ser la misma para todas las comunidades y de manera equitativa.

Muchos sanitarios afirman que el plan de vacunación es discriminatorio.

Los sanitarios deberían ser de los primeros grupos en vacunarse, teniendo en cuenta que están en contacto directo con personas que están enfermas. Son ellos los que se exponen diariamente al virus y exponen a otras personas con las que entran en contacto día a día. A pesar de toda la protección, son muchas horas de exposición y a altas cargas virales que al final hacen muy probable el contagio. Además de ser importante para protegerse a ellos mismos, también es importante para proteger a su entorno, a sus pacientes.

La Generalitat busca espacios para una vacunación masiva en abril, alegando que el 6% de la población valenciana estará vacunada a finales de marzo. ¿Llegaremos a los objetivos de vacunación planteados?

Teniendo en cuenta los retrasos que están ocurriendo por parte de las farmacéuticas, y que están llegando menos dosis de las prometidas, veo muy complicado cumplir los objetivos planteados desde el principio. Al menos, por parte de Europa, ya se están planteando la aprobación de otras vacunas como la de Novavax realizando la revisión a tiempo real de los resultados obtenidos en los ensayos clínicos que a día de hoy se están realizando. Es fundamental aumentar la disponibilidad de vacunas para garantizar que recibiremos suficientes dosis para poder vacunar rápido, pero nunca a cualquier precio. Todas las vacunas son revisadas y puestas a prueba antes de ser comercializadas para garantizar su seguridad y eficacia en la medida de lo posible.

¿Cuál es la situación actual en la Comunidad Valenciana, más concretamente en la provincia de Alicante?

Actualmente nos encontramos bajando los contagios a un ritmo muy bueno, tanto a nivel de la Comunidad como en Alicante, pero esta oleada ha sido la que más nos ha afectado y hemos sido la comunidad con la incidencia acumulada más alta de toda España. Todo esto se ha visto reflejado en un elevado número de fallecidos, que en otras oleadas no habíamos alcanzado. Gracias a las medidas restrictivas y a la colaboración de la gente, se está consiguiendo bajar la incidencia muy rápidamente, pero aún debemos esperar unos días mas para poder liberar de presión a los hospitales que aún tienen un elevado nivel de ingresos covid.

Muchos expertos dicen que estamos como en marzo, o peor. ¿Es cierto?

A nivel nacional, no estamos como en marzo, pero si miramos los datos de nuestra comunidad en cuanto a ingresos y fallecidos, sí estamos peor que en Marzo. Los datos de los ingresos duplican los de la primera oleada, llegando a más de 4.700 ingresos. Y en cuanto a los fallecidos, ocurre algo similar, ya que en marzo el nivel más alto de fallecidos fue 68 en toda la Comunidad Valenciana, y ahora mismo hemos alcanzado los 112 diarios.

Estamos viendo cómo el número de contagiados está decreciendo en los últimos días, pero sin embargo el número de ingresados en UCI no. ¿Por qué se está dando esta situación?

Los ingresos en UCI siempre comienzan a disminuir unos 15 días después de los contagios. Esto se debe a que desde que la persona se contagia, hasta que desarrolla la enfermedad pasan varios días, y además, luego se quedan ingresados en esta unidad mucho más tiempo debido a la gravedad de la situación. Pronto comenzaremos a ver cómo van disminuyendo.

Bajo su punto de vista, ¿cree que las medidas restrictivas actuales deberían prolongarse?

Si nos centramos únicamente en la parte sanitaria, sí. Es fundamental disminuir al máximo la transmisión del virus que, a día de hoy, aunque esté bajando la curva, aún son muchos los contagios diarios que se están registrando. Cuanto más bajemos esta curva, menos probabilidad habrá de que nos pueda venir una cuarta oleada peor. Uno de los problemas de la tercera oleada, es que los hospitales aún no se habían recuperado de la segunda, y el efecto ha sido mucho mayor.

La ciudadanía está agotada mentalmente, muchos sin trabajo y con el bicho en casa. ¿Qué mensaje lanzaría en estos momentos?

Lo que me gustaría transmitir es que esto se va a acabar. En cuanto las personas de riesgo comiencen a vacunarse, y la presión sanitaria disminuya, el panorama será muy distinto. Mientras tanto, solo nos queda trabajar en equipo e intentar en la medida de lo posible cumplir con todas las medidas. Cuantos más seamos, antes acabará esto, porque se lo pondremos mas difícil al virus. Se también que hay mucha preocupación con las nuevas variantes, pero quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, porque nuestro sistema inmunitario es mucho más complejo de lo que pensamos, y es capaz de adaptarse a todos estos cambios que el virus va realizando y luchar contra él. De momento las vacunas no han demostrado que pierdan eficacia frente a las nuevas variantes, y es completamente normal que vayan apareciendo nuevas, porque ahora mismo la transmisión del virus es muy alta. Todo acabará pronto, mucha paciencia y mucha fuerza a toda aquellas personas que estén ahora mismo luchando por llevar su vida adelante a pesar de todos los problemas.