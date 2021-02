Las empresas turísticas que trabajan con Vehículos de Movilidad Personal (VMP) han de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Alicante para colocar sobre el mapa las rutas que desean realizar. Hasta ahora, esto no era necesario, pero así lo marca la normativa que entró en vigor en la ciudad el pasado mes de agosto. Segway Alicante, una de las empresas del municipio que trabaja con estos aparatos, se ve ahora abocada al cierre, según explican, tras verse afectados todos los recorridos turísticos que ofrecían y no encontrar soluciones «que garanticen la seguridad de los usuarios» en las negociaciones que están manteniendo con la Concejalía de Movilidad y Tráfico.

Cuando salió la normativa, la misma que regula el polémico uso de los patinetes, Segway Alicante hizo algunas salidas con turistas, a modo de prueba, por los sitios que se les permite rodar, pero entonces se encontraron con una varias trabas. Los VPM, en la ciudad, tienen restringida la circulación, y pueden desplazarse únicamente por espacios como carriles bici, calzadas zona 30 o calles cuyo limite de velocidad sea 30 km/h. «Cuando hicimos la prueba, para ver qué posibilidades de ruta podíamos plantear al Ayuntamiento, no tuvimos una buena experiencia, no porque pasara algo, sino porque te encuentras coches mal aparcados, camiones de reparto parados en doble fila y vehículos que no respetan la velocidad. No es una situación cómoda ni para el guía ni para el turista», señala Cristina Gualinga, responsable de la pequeña empresa.

Gualinga hace hincapié en la seguridad que ofrecen sus máquinas, y asegura que en 15 años de funcionamiento no se ha producido ningún tipo de accidente entre los usuarios y los peatones. Segway Alicante recibió más de 2.500 turistas en 2019, el último ejercicio sin las complicaciones derivadas del covid para el sector.

«No hay zonas por las que podamos circular que pasen por los puntos de interés turístico», señala Gualinga, quien pone el foco en consideraciones que han tenido las normativas de otros municipios con las empresas de su mismo sector: «En ciudades como Barcelona sí se permite la circulación de los ‘segway’ como actividad turística por parques o zonas peatonales, respetando la velocidad máxima y en grupos reducidos. Eso es lo que planteamos al Ayuntamiento, pero sin una respuesta positiva», lamenta la propietaria.

La entidad considera, además, que Alicante le está dando «muy poca importancia a la movilidad sostenible». Gualinga señala que «la mayoría de carriles bici están pintados en el suelo compartiendo espacio con coches, y los que no, están en espacios con poca densidad urbana». «Nos llama la atención que Alicante se quede así a la cola del uso de transportes alternativos ecológicos», añaden.

Segway Alicante busca una solución para llegar a verano con posibilidades de trabajar, y lamenta que, si no pueden «asegurar la seguridad de los turistas por zonas viables de circulación» tendrán que cerrar el negocio, con una inversión de 150.000 euros en máquinas.

El «segway», una actividad dentro del Bono Viaje

Los usuarios del Bono Viaje 2021 de la Comunidad Valenciana podrán vivir 165 actividades distintas, entre las que se encuentra una experiencia que consiste en un recorrido en «segway». Se trata de una iniciativa ofertada por una entidad con sede en Dénia, una de las más de 70 empresas adheridas al programa CreaTurisme de la Generalitat Valenciana. Junto a esta actividad, los valencianos pueden hacer uso de excursiones en quad, salir con tablas de paddle surf, hacer buceo, escalada, descenso de barrancos o hasta un «escape room» exterior, entre otras.