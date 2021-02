La provincia pierde decenas de millones de la UE por la dificultad para pedir ayudas

El Ayuntamiento de Elda, por ejemplo, incorporó el año pasado a una especialista en fondos europeos con experiencia ministerial pero el objetivo, a medio plazo, es montar una unidad administrativa para tal fin. Otra de las medidas que está dando muy buenos resultados a las grandes ciudades es abrir oficinas de funcionarios en Bruselas que se dedican a captar y tramitar subvenciones para sus municipios. «Por su capacidad presupuestaria, económica y administrativa Alicante podría mantener perfectamente una oficina en Bruselas», apunta Alfaro.

El Ayuntamiento de Elche se presenta de forma sistemática a todas convocatorias abiertas de la UE que le parecen interesantes. A este respecto el portavoz del gobierno ilicitano y edil de Contratación, el socialista Héctor Díez, ha recordado lo exitosa que ha sido la estrategia EDUSI que ahora se está ejecutando con 30 millones de euros. «Muchos de los programas europeos tienen un alta exigencia administrativa, que choca con la escasez de medios, tanto materiales como humanos de la Administración local».

Considera que esa falta de técnicos es resultado, principalmente, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de las dificultades actuales para contar con efectivos suficientes. «Cada vez hay más fondos pero la Administración, digámoslo así, está más languidecida a la hora de poder gestionar las peticiones y nos encontramos con dificultades, y no sólo para la consecución de los fondos europeos sino también estatales e incluso autonómicos». A su juicio habría que dar una vuelta a esa ley de Estabilidad Presupuestaria, «que estuvo bien en un momento de ruina pero que hoy ya no tiene sentido con una administración saneada».

El alcalde popular de Mutxamel, Sebastián Cañadas, ha reconocido que en los últimos años han sido denegadas en dos ocasiones ayudas del plan EDUSI para invertir 10 millones en El Ravalet, el alcantarillado de Río Park, el Monte Calvario y las bibliotecas. El Ayuntamiento carece de técnicos expertos en subvenciones de la UE, por lo que se tienen que apoyar en empresas externas y en la Diputación.

«Es verdad que este asunto requiere de personal muy especializado del que los ayuntamientos no solemos disponer. Durante el tiempo en que trabajé en Diputación comprobé cómo trabajaban dos funcionarios dedicados con exclusividad a localizar y gestionar subvenciones europeas, y las conseguían muy cuantiosas e interesantes. Los ayuntamientos deberíamos disponer de similares funcionarios, aunque fuera de forma compartida, porque hay fondos de Bruselas para casi todo, pero hace falta personal especializado que se dedique a ello en exclusiva», añade el alcalde popular de El Campello, Juanjo Berenguer. También el gobierno de San Vicente del Raspeig que forman PSOE y EU ha dejado pasar la oportunidad de obtener ayudas. Y en algunos casos, por no tener el proyecto a tiempo de presentarlo. De ahí que desde Cs y PP se reclame la creación de una oficina técnica que gestione los proyectos para evitar que, por falta de desarrollarlos, no sea posible presentarse a las subvenciones. En definitiva, hay muchas ayudas pero faltan medios para gestionarlas.

Contraste Benidorm recibe una lluvia de fondos para inversiones en 2021

Frente a los municipios que pierden subvenciones por no poder tramitar las solicitudes como debieran, la otra cara de la moneda es Benidorm. La ciudad turística optó en 2020 a decenas de subvenciones y ha recibido una lluvia de millones, principalmente de Europa, para poder invertir en este 2021 y en los años próximos. Para ello, el Consistorio creó un departamento específico, el de Fondos Europeos, que se encarga de solicitar y tramitar todas las líneas de financiación que se abren desde la UE. Esto le ha permitido ser uno de los pocos municipios de la provincia seleccionados en el programa EDUSI –Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado–, que recibirá 10 millones de euros de Europa a partir de este año para desarrollar hasta 13 proyectos por un valor total de 14,9 millones en tres años. Para ello también se ha creado otro comité técnico, compuesto por ocho técnicos municipales de distintos departamentos, que se encargan de tramitar, justificar y desarrollar todas las acciones previstas en la EDUSI. A ello se suman otras grandes subvenciones que llegarán este año, como los 3,5 millones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE); los 1,9 del Plan estatal de Sostenibilidad Turística; o los 1,2 del Plan Planifica de la Diputación, entre otros. Además, desde el Consistorio indican que cada departamento tiene personal específico que se encarga de solicitar otras subvenciones ordinarias, como las de Bienestar Social y Educación entre otras para no dejar escapar ninguna.