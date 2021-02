El 8-M será protagonista del próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante, previsto para el 25 de febrero. El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha hecho hoy un llamamiento al resto de grupos políticos municipales para impulsar una declaración conjunta de cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. "El PSOE quiere llamar la atención con esta propuesta a la Concejalía de Igualdad, que se ha caracterizado durante este mandato por la inacción en las políticas que fomenten la igualdad real entre hombres y mujeres", señala el grupo municipal a través de un comunicado, en el que subraya que "la política de este equipo de gobierno es y ha sido errática desde el inicio de legislatura". "La derecha que nos gobierna parece no defender que el Ayuntamiento de Alicante tenga la firme voluntad de continuar construyendo una sociedad libre de desigualdades, donde hombres y mujeres, niñas y niños crezcan en igualdad de oportunidades, han añadido. El Grupo Municipal Socialista, encabezado por Francesc Sanguino, asegura que su deseo es que todas las fuerzas democráticas de este Ayuntamiento se sumen a esta iniciativa porque "se debe reafirmar desde las instituciones públicas el compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva".

Por tal motivo, el PSOE reclama a este Ayuntamiento incluir en todos "los programas de recuperación y presupuestos propuestas que aborden las repercusiones de la pandemia con la perspectiva de género, ya que son las mujeres las que sufren mayor precariedad y pobreza laboral, tal como indican las estadísticas del INE que acreditan la brecha salarial, el techo de cristal, la mayor temporalidad de los trabajos de las mujeres y por otro lado sufren sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales". Según informe del ministerio de sanidad, recogido por el PSOE, "el 76,2% del personal sanitario contagiado por Covid-19 son mujeres y no podemos olvidar que las mujeres son mayoría en trabajos de atención al público en sectores como la alimentación, comercio, servicios de limpieza hospitalaria y de residencias".

Por su parte, Unidas Podemos exige la retirada de la ordenanza de Mendicidad presentando una iniciativa al pleno con motivo del 8-M. La coalición ha anunciado que defenderá una Declaración Institucional para "garantizar el cumplimiento de los derechos de la mujer e impulsar políticas públicas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres". El grupo municipal recuerda que la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución "no ha sido retirada, y advierte de que no tolerará que se persiga y criminalice a las personas vulnerables, como las mujeres prostituidas". Para la concejala de Unidas Podemos, Vanessa Romero, “el 8-M no puede ser solo una efeméride, como pretende hacer ver la concejala de Igualdad” sino que “los derechos de las mujeres deben defenderse todos los días del año, rechazando los recortes de Vox al presupuesto de Igualdad y evitando que se apruebe la ordenanza más antisocial de la historia”.

Romero considera que la concejala de Igualdad, María Conejero, “ha demostrado no estar a la altura de su cargo, defendiendo bochornosas iniciativas a favor de los vientres de alquiler, fulminando al personal técnico de Igualdad y siendo incapaz de defender sus áreas, permitiendo los recortes constantes de la ultraderecha”. Para la concejala de Unidas Podemos, “no es compatible celebrar el 8-M en el Ayuntamiento de Alicante mientras se amenaza con la aprobación de la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución” y por eso, confía en que los demás grupos progresistas del Ayuntamiento apoyen la iniciativa planteada por Unidas Podemos y “eviten ponerse del lado de la ultraderecha, aceptando que sean los ultras de Vox quienes marquen la agenda de Igualdad del equipo de gobierno”.