La Ejecutiva local del PSOE ha avalado hoy la abstención del grupo municipal socialista al Presupuesto de 2021, que se votará este martes en una sesión extraordinaria. "La comisión ejecutiva del PSPV-PSOE de Alicante valora positivamente la abstención propuesta por el Grupo Municipal Socialista en los presupuestos de 2021 que serán aprobados mañana en sesión extraordinaria del pleno. La comisión ha respaldado plenamente la iniciativa del GMS", señalan los socialistas en un nota remitida tras la reunión de la Dirección socialista, que ha tenido lugar esta tarde.

Pese a los intentos a nivel interno de romper un acuerdo con Ciudadanos que finalmente se reafirmó la semana pasada antes de la Comisión de Hacienda, los socialistas presumen ahora de que con la abstención "no bloquean el Presupuesto en un momento de máxima emergencia" y aseguran que "incorpora propuestas para que las cuentas municipales sean más sociales, más justas y tenga un valor añadido en un tiempo de dificultades". Con el voto ya previsto, los socialistas subrayan que "no ponen obstáculos", aunque puntualizan que las cuentas impulsadas por el bipartito, que incluye un recorte del 30% en Igualdad, entre otras medidas exigidas por Vox, no son "los Presupuestos que el PSOE hubiera realizado". Eso sí, añaden que "el pacto alcanzado" entre los socialistas y Ciudadanos "posibilitará y mejorará temas sociales, económicos, culturales, ambientales".