Una mujer de 94 años que había vivido toda su vida en Tabarca y que tenía como última voluntad ser inhumada en el lugar que la vio nacer fue finalmente incinerada al no haber enterrador en la isla alicantina. La familia está disgustada tanto con el personal responsable del Cementerio de Alicante como con el Ayuntamiento, que se ha comprometido a enviar a un operario hasta la isla para que abra una tumba de la familia y pueda depositar las cenizas en su interior al no tener allí un enterrador.

La fallecida, C.M.R., murió el pasado lunes 8 de febrero en el Hospital de Elche de muerte natural, según indica la familia. «Había residido desde su nacimiento en la isla, permaneciendo en ella incluso en los momentos en que la mayoría de sus habitantes abandonaban Tabarca en busca de unas condiciones de vida más favorables. Ella nunca salió de la isla, tan solo en los últimos años de su vida como consecuencia de los achaques» para ir al médico o al hospital. «Su última voluntad fue recibir sepultura en el cementerio del pueblo en el vivió, el de Tabarca», apunta su nieto Rafael.

El mismo día del fallecimiento los familiares contactaron con los policías locales de la isla y con el último funcionario del Ayuntamiento que se encargaba del mantenimiento, pero que se jubiló recientemente, para recabar información y proceder a la inhumación. «Tras una serie de averiguaciones se nos informó desde las dependencias del Cementerio de Alicante que la isla de Tabarca no tiene enterrador», añade el nieto.

La sepultura no se pudo llevar a cabo y los familiares optaron por la incineración, «contra la voluntad de la fallecida: ser enterrada en la isla en la que vivió y en la que yacen sus seres queridos».

La familia se personó en el Cementerio a buscar una explicación, y llegaron a ofrecerse para enterrarla ellos mismos pero les informaron de que «cualquier manipulación de los nichos o enterramientos se considera una solución ilícita».

Los parientes de la fallecida están molestos porque en ese momento no les aportaron solución al problema, aparte de preguntarse por la humanidad del Ayuntamiento y si los vecinos de Tabarca son considerados de segunda clase. En cambio, el área municipal de Cementerios se ha comprometido a enviar a un operario para que abra una sepultura familiar y que sus cenizas descansen allí. Sobre el motivo de no enviar a nadie a inhumar los restos de la vecina desde Alicante al no haber enterrador en la isla, el Ayuntamiento no dio explicación.

Vecinos de Tabarca apuntaron que antes había un funcionario encargado del mantenimiento que hacía las veces de enterrador pero se jubiló «y nos hemos quedado sin nadie, no lo han sustituido». También reclaman que se amplíe el camposanto ya que apenas quedan un par de nichos libres.