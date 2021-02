Los hoteles de la Costa Blanca se han sumado a la campaña «Sos Turismo», lanzada por el sector en Baleares, con la intención de presionar al Gobierno para que reaccione, con ayudas directas, ante el complicado momento de un sector en el que hay establecimientos que están, incluso, al borde de la quiebra tras diez meses cerrados y sin entrar un euro en las cajas. Tres son las peticiones básicas para salvar el sector y que pueda haber cierta normalidad a partir de julio: un plan de choque con fondos directos, flexibilzación fiscal y bajada de iva y un impulso a la vacunación en España. Los hoteles, pese a estar cerrado, tienen unos gastos fijos de mantenimiento de entre 30.000 y 50.000 euros mensuales. Nuria Montes, secretaria genera de Hosbec, aplaudió ayer la campaña puesta en marcha en Baleares y reclamó al Gobierno una reacción inmediata para tratar de frenar el drama que está sufriendo el sector. Montes criticó, por ejemplo, que cuando se va a cumplir un año del inicio del confinamiento y el cierre hotelero -la mayoría no ha vuelto a abrir-, «no sólo no se han habilitado ayudas desde el Gobierno, sino que ni siquiera han atendido a nuestra petición de que nos permitan cambiar la potencia eléctrica contratada, que está suponiendo un coste mensual de hasta los 5.000 euros para hoteles de 200 habitaciones, aunque si actividad. Llevamos meses pidiendo que nos permitan rebajar la potencia, y no nos hacen ni caso, cuando para ellos no supondría coste económico alguno», explicó Montes.

La normativa eléctrica establece que se puede realizar un cambio de potencia al año. Lo que impide, por ejemplo, según Hosbec, solicitar ahora un cambio de la potencia instalada a la baja porque ya no puedes volver a aumentar la hasta febrero de 2022. «Ahora estamos cerrados y podríamos solicitar esta rebaja, pero hay que estar preparados también para cuando lleguen los clientes y haya más actividad», subraya Nuria Montes. En la Costa Blanca, tanto Hosbec como APHA, han reclamado ayudas directas de al menos 100 millones de euros para evitar la desaparición de muchos hoteles y llegar al verano, cuando parece que puede haber cierta reactivación.

La patronal reclamó ayer, por otro lado, una campaña potente para «vender España y que los españoles pasen sus vacaciones este año en nuestro país. Hasta ahora no se ha hecho nada y lo mismo sucede con la necesaria rebaja del IVA. Parece que no sean conscientes de todo lo que lleva el turismo detrás. La actividad de un hotel mantiene a muchos más trabajadores que a los propios del establecimiento», asevera Montes.

El sector turístico y toda su industria auxiliar (proveedores) afrontan un primer semestre del año sin apenas ingresos y con la casi certeza de ver perdido un volumen de negocio en torno a los 6.000 millones de euros hasta junio, cerca del 40% de la facturación de todo el año. El descontrol de la pandemia del covid ha frenado el efecto positivo que tuvo el inicio de la vacunación en diciembre, y no se espera el inicio de la recuperación hasta el verano, por lo que la patronal vuelve a exigir un adelanto de las ayudas económicas directas que llegarán de Bruselas.

El 85% de los hoteles están cerrados, y los abiertos se encuentran a un 10%/15% de ocupación media. Y todo tras un 2020 en el que la facturación por los clientes alojados cayó un 90% hasta alcanzar 80 millones de euros, por los 800 millones de 2019.

El ingreso medio por habitación ocupada está en los 14 euros, lo que supuso una caída del 72% durante 2020. Muchos hoteles llevan ya 11 meses cerrados, pero con gastos fijos de 100 millones de euros hasta abril, cuando se barajó que pudiera arrancar la desescalada coincidiendo con la Semana Santa, hoy perdida. La patronal reclama para cuando se reactive la demanda un plan nacional de bonos turísticos y la creación de un pasaporte sanitario digital para facilitar que puedan viajar aquellas personas que estén vacunadas o testadas, además, insisten en la reducción del IVA y demás impuestos indirectos al sector este mismo año.

Movilidad para los vacunados

Los hoteles de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) se han sumado, también, a la campaña “Sos Turismo”. Los hoteleros alicante subrayan que “estas reivindicaciones coinciden con las que venimos reclamando desde hace meses y tienen como único fin lograr mantener a flote las empresas turísticas para evitar cierres definitivos y despidos de trabajadores”. La asociación coincide en la necesidad de reforzar los medios sanitarios para asegurar la vacunación del 70% de la población antes de verano. “También reclamamos que para el conjunto de la UE se facilite la movilidad a quienes ya estén inmunizados con esas vacunas y se refuerce el control de acceso en puertos y aeropuertos”, apuntó APHA en una nota de Prensa. Otro de los aspectos esenciales es la petición de planes de rescate para el sector en los que se impliquen todas las administraciones y que permitan salvaguardar empresas y empleos. “Son imprescindibles ayudas directas y una reducción sustancial de las cargas fiscales e impositivas.

Por último, pedimos que esa necesaria respuesta sea urgente, pues está en juego la temporada turística de 2021. Confiamos en que iniciativas como esta permitan sensibilizar no sólo a las administraciones, sino también a la opinión pública. La sociedad en su conjunto ha de ser conocedora de la desesperada situación que vive el sector y de la urgencia y justicia de nuestras reivindicaciones”.