Julio César Blázquez: «El sistema sanitario no es transparente, no tiene criterios uniformes e improvisa estrategias»

Se está iniciando un descenso paulatino del número de personas contagiadas y hospitalizadas, pero el número de pacientes en las UCI y el de fallecidos continúan estabilizados.

¿Los datos de ingresos son más asumibles actualmente?

Empiezan a ser más asumibles. En nuestro hospital, en planta, el 1 de febrero atendimos a 77 pacientes con neumonía bilateral por covid. El pasado jueves atendimos a sesenta personas por el mismo motivo. A diferencia de la primera ola, el número de pacientes no covid no ha cesado y la sensación que tenemos es que acuden en una situación más grave que habitualmente.

¿Habrá una cuarta ola?

Es posible. Si actuamos de la misma manera que lo hicimos cuando superamos la primera ola, probablemente el resultado que obtendremos será similar.

¿Cómo afecta a la evolución de la pandemia las nuevas cepas del virus que se detectan?

Tanto la cepa británica como la sudafricana poseen mayor capacidad de contagio. Por lo tanto, es más grande la posibilidad de que se infecte un mayor número de personas que antes.

¿Qué conclusiones han extraído hasta la fecha de la batalla contra el virus?

Durante todos estos meses creo que hemos aprendido la gran importancia que tienen las medidas de prevención: mascarillas, lavado de manos, ventilación de espacios... Durante la primera ola estábamos tratando a los pacientes con fármacos que, posteriormente, se ha demostrado que eran ineficaces. El funcionamiento de los hospitales también ha tenido que cambiar.

¿En qué ha variado?

Servicios como el mío hemos necesitado a todos los integrantes del hospital para luchar contra el coronavirus y la respuesta ha sido admirable. Se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un buen servicio de limpieza, como el que tenemos. Hablar con los familiares, en los que se respira el temor a las malas noticias y la necesidad de los seres queridos en esos momentos, te hace engrandecer al ser humano. Aquí es donde reside el auténtico valor de la medicina.

¿Qué fallos ha detectado en el sistema sanitario español?

El sistema sanitario español ha llegado tarde a las medidas preventivas. No ha habido, ni hay, transparencia a la hora de trasladar la información ni uniformidad de criterios para tomar decisiones. Se han ido improvisando estrategias diferentes para situaciones similares. Desde que se produjo el primer contagio se han autorizado múltiples eventos multitudinarios de toda índole, lo que demuestra que no ha servido de mucho el aprendizaje a lo largo de todos estos meses.

Resulta muy grave todo esto que está contando...

Es que la pandemia ha puesto en evidencia las fisuras de nuestro sistema sanitario. En España existen buenos profesionales de la gestión sanitaria, desconozco si alguno de ellos ha participado en el asesoramiento de la gestión de la pandemia.

¿Se han encontrado muchos casos de empeoramiento rápido de los pacientes?

No ha sido inusual que en Urgencias se atendieran a pacientes con pocas horas de evolución de los síntomas que han tenido que ingresar en la UCI rápidamente. En las plantas de hospitalización hemos podido observar pacientes que por la mañana tenían una adecuada saturación de oxígeno y que por la tarde empeoraban rápidamente.

¿Cuándo cree que se podrá volver a una vida «normal»?

Es difícil predecirlo. Por una parte, es preciso que le ganemos la batalla al virus, la única arma que tenemos en este momento es la vacuna. Es, sin duda, el motivo para la esperanza. Hay que llegar al 70, 80% de la población vacunada. Por otra parte, a esa normalidad llegaremos habiendo perdido seres queridos, lo que requerirá una adaptación.

¿Cómo se conjuga la necesidad sanitaria y la económica?

No es fácil mantener el equilibrio. Se requiere una buena gestión en ambos terrenos, responsabilidad y respeto por parte de la población para disminuir la capacidad contagiosa del coronavirus. Para ello hay que evitar los lugares cerrados, espacialmente los mal ventilados. Es fundamentales que restaurantes, tiendas y centros comerciales cumplan las normas de prevención.

¿Puede contar alguna situación que le haya marcado?

Me han emocionado los agradecimientos de familiares a los que jamás he visto y solamente he tratado por teléfono, incluso después de haber fallecido el paciente. Me ha marcado el sufrimiento y la tristeza de los familiares. Siguiendo los protocolos marcados por las autoridades, se han tenido que restringir al máximo las visitas de familiares a los hospitales. Es duro no poder visitar a tu familiar y mucho más no despedirte en sus momentos finales.