La Autoridad Portuaria de Alicante ha presentado esta mañana el nuevo observatorio comercial del puerto, con el deseo de impulsar y transmitir el espíritu comercial al colectivo empresarial de la provincia de Alicante y su hinterland. Los objetivos que persigue este observatoriol, en esta etapa de cambios ante la actual crisis sanitaria, son producir, recopilar y evaluar información referente a la actividad económica y logística de la provincia, en concreto de los flujos de transporte marítimo exterior, con el fin de que el puerto de Alicante pueda ofrecer un servicio atractivo para el tejido empresarial, acorde a sus necesidades, según ha explicado Mónica Bautista, jefa de la División Comercial de la APA.

Además de reforzar lazos con la comunidad logística empresarial y aunar esfuerzos en facilitar el tránsito de mercancías, el trabajo del Observatorio también servirá para trabajar en beneficio de la convivencia puerto-ciudad, misión encomendada a una de las cuatro mesas de trabajo creadas dentro del observatorio: mercancías, convivencia puerto-ciudad, dominio público y servicios panaduaneros.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, el puerto de Alicante hace un llamamiento para la agrupación de los distintos sectores productivos, exportadores e importadores, para aglutinar un volumen importante de contenedores que sean atractivos para las compañías navieras, habiendo ya planificadas diferentes reuniones con navieras, cargadores, y comunidad logística portuaria, siempre en colaboración con los operadores portuarios.

En la presentación también han intervenido: Juan Antonio Ferrero, jefe de Explotación de la Autoridad Portuaria de Alicante, que ha expuesto, en líneas generales, el desarrollo del Plan Estratégico del puerto; Jesús Aznar, gerente de la terminal de contenedores de la empresa Terminales Marítimas del Sureste, que ha informado de las últimas mejoras realizadas en la terminal, que la dota de más capacidad y servicios, y José Manuel Leceta, Jefe de la División de Innovación Sostenible de la APA, haciendo balance de las primeras actuaciones en esta materia que se están consolidando como una realidad en el puerto.

Ramón Mayo, presidente de la comisión logística de la Cámara de Comercio, se ha encargado de cerrar la presentación, señalando la influencia económica que tiene el puerto no solo en la ciudad, sino en toda la provincia, y elogiando la labor del Presidente de la Autoridad Portuaria. “Ha corrido riesgos, calculados, ha entrado en aventuras meditadas, y ha realizado planteamientos estratégicos realizables y no locuras”, han sido las palabras elegidas por Mayo, que a continuación ha dado paso a un vídeo de presentación de un nuevo servicio panaduanero, creado por varias empresas del puerto (Terminales Marítimas del Suereste, la Terminal de Reconocimientos Aduaneros de Alicante, y el Puesto de Inspección Fronterizo) y la Federación Provincial de Transportes de Alicante, para agilizar los trámites aduaneros para las mercancías que salen de la provincia de Alicante, aunque no lo hagan desde el propio puerto.