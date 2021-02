La Audiencia Provincial dejó ayer vista para sentencia una supuesta agresión policial en la zona norte de Alicante en noviembre de 2015. La Fiscalía mantuvo ayer sobre el papel su petición de dos años y medio de cárcel por un delito de lesiones para el policía nacional, aunque aseguró que había muchos extremos en la declaración del menor que le generaban dudas, tanto como también se las causaban las omisiones en los informes médicos.

La víctima de la supuesta agresión policial tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos. Era un menor fugado del centro en el que estaba internado y circulaba en un coche robado que conducía otro adolescente y que iba dando trombos y frenazos por la zona norte de Alicante el 29 de noviembre de 2015. El joven fue detenido tras una persecución por la zona, en la que los fugitivos llegaron a embestir a los dos coches patrulla que les perseguían. Fue apresado cuando estaba escondido de un coche aparcado en la calle y tras un forcejeo con los policías.

El agente negó ayer haber agredido al menor durante el arresto. En un momento de la persecución a pie, el funcionario hizo dos disparos al aire para dar el alta al fugitivo. Al ir a guardar la pistola en la funda, se le cayó accidentalmente al suelo, circunstancia que le causó los daños que había en la culata del arma. Según su versión, fue necesario el uso de la fuerza imprescindible para poder engrilletarle, ya que intentaba resistirse al arresto y mostraba una actitud violenta. El agente atribuyó a un «olvido» que no se hiciera alusión a esa resistencia activa en el atestado de la intervención. Según manifestó, al menor se lo llevó arrestado otra patrulla y no le vio ni sangrar, ni indicios de lesión alguna. También declaró el compañero de patrulla del acusado que respaldó su versión, aunque él no participó en el arresto porque estaba buscando a los fugitivos por otra calle tras la persecución.

No se acuerda de nada

El denunciante, que sigue internado en un centro de menores, ayer ni siquiera recordaba muy bien por qué le habían citado a declarar a juicio. Al ser preguntado, su memoria se refrescó y aseguró que la Policía «me infló a puñetazos y me pegó con la pistola en la cabeza». Tras su detención, no dijo nada en un primer momento sobre la supuesta agresión cuando fue puesto a disposición del juzgado. Fue unos días más tarde, cuando comparecía como testigo en la Fiscalía de Menores por otra investigación por una presunta agresión sexual cuando aseguró que un policía le había golpeado durante su arresto.

Al ser preguntado por los motivos por los que no había dicho nada de la agresión policial, se preguntó: «¿Para qué? Ellos son los que mandan. Siempre que pasa algo, pegan. La Ley siempre gana, nunca te dan la razón». El menor aseguró que fueron varios los policías que le golpearon mientras estaba en el suelo, aunque sí mantuvo que el acusado era uno de ellos.

La propia Fiscalía admitió ayer que la versión del denunciante le generaba muchas dudas, pero había otros hechos sin explicación que le llevaba a mantener su acusación. Las grapas que la víctima tenía en la cabeza tras la supuesta agresión no aparecían en ninguno de los informes de los médicos que le atendieron en el primer momento, algo que, para el Ministerio Público, podría tratar de ocultar que sí pudo ser agredido con la culata de una pistola.

Informes médicos

El forense que reconoció al joven para comprobar las supuestas lesiones lo hizo al menos dos meses después de los hechos, cuando éstas ya estaban curadas. El facultativo del Instituto de Medicina Legal detectó la existencia de una pequeña cicatriz que evidenciaba que las grapas habían estado allí. «Las grapas no se ponen solas. Requieren la intervención de un médico, tanto para ponerlas como para quitarlas», aseguró el fiscal durante su informe final. Y apoyándose en esos indicios mantuvo la acusación por un delito de lesiones.

La defensa del agente, que estaba en mano de la Abogacía del Estado, subrayó que podía haber un ánimo de resentimiento y de venganza en el denunciante hacia el agente que le detuvo. Asimismo, insistió en que los hechos se produjeron cuando el agente se encontraba de servicio y que estaba en el ejercicio de sus funciones ante un hecho delictivo y por parte de una persona que se resistía a ser detenido. Asimismo reiteró que ni siquiera estaba acreditado que el acusado fuera el autor de las lesiones que denunció el menor de edad.