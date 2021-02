El bipartito de Alicante consiguió aprobar el Presupuesto para 2021 gracias a la abstención del PSOE y de Vox. Un respaldo que provocó críticas cruzadas en el Pleno entre las dos bancadas, de la izquierda a la derecha (y viceversa). Al final, 14 votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra, lo que supone menos consenso que hace justo un año, cuando, en la aprobación inicial, el Presupuesto de 2020 impulsado por el gobierno local solo contó con el rechazo de Unidas Podemos (dos ediles), ya que Compromís se abstuvo, al igual que el PSOE y Vox.

Se trata, las de ahora, de las segundas cuentas municipales del ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos, pero las primeras elaboradas para hacer frente a la crisis del coronavirus (ya que las del pasado año se diseñaron antes de que irrumpiera la pandemia, aunque se aprobaron en pleno confinamiento). «Mantienen el esfuerzo inversor, incrementan los gastos del covid, suponen más ayudas a sectores productivos y apuestan por la innovación y las nuevas tecnologías», defendió la concejala de Hacienda, Lidia López (PP), quien lanzó una ruego para que no se presenten alegaciones al Presupuesto con tal de agilizar su aprobación definitiva. Las cuentas se expondrán ahora al público durante quince días hábiles, un periodo en el que pueden registrarse propuestas de cambio desde la ciudadanía.

Ese mensaje para intentar evitar la presentación de iniciativas también lo defendió la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez («ya que no suman, no bloqueen»), y el alcalde, Luis Barcala («no presenten alegaciones que no estén fundamentadas»), quienes coincidieron a su vez a la hora de agradecer la abstención clave del PSOE y Vox. Esas palabras de Sánchez le costaron críticas desde los dos grupos que se posicionaron en el «no» -Unidas Podemos y Compromís-, que admitieron no entender que Ciudadanos promoviera el pacto con los socialistas para centrar su discurso y acabe «aplaudiendo» el voto de los ultras. «Ciudadanos ha pasado de alejarse de la extrema derecha a exhibir su apoyo como un trofeo de caza», subrayó el portavoz de la coalición valencianista, Natxo Bellido, quien mandó un aviso al bipartito, centrado especialmente en Cs a raíz del «sorpasso» de Vox en Cataluña: «Puede ser que cuando reaccionen sea tarde». Y es que las recientes elecciones autonómicas se colaron en el debate de Alicante, lo que irritó principalmente a la formación naranja tras su derrumbe en el Parlamento catalán. El PP, por su parte, no entró al trapo. «No se preocupen tanto por lo que pasa en Ciudadanos, ya nos preocupamos nosotros», espetó la vicealcaldesa con la vista puesta en la izquierda, antes de rescatar polémicas de otros escenarios políticos como el lugar de residencia de Pablo Iglesias e Irene Montero o la niñera de sus hijos.

El pacto PSOE-Ciudadanos se convirtió en el hilo conductor del Pleno, que volvió a celebrarse por la vía telemática ante la situación por la pandemia. De una forma más directa o con alusiones indirectas, todos lo mencionaron. El que más presente lo tuvo fue el PSOE. Aunque no su portavoz, Francesc Sanguino, que optó por guardar silencio durante toda la sesión plenaria, limitándose a votar y a escribir en redes durante, a priori, la sesión plenaria más importante del año. La voz socialista fue el concejal Miguel Millana, que a su vez es el secretario local del PSOE en Alicante. En sus intervenciones, el edil intentó justificar el acuerdo con Cs, aunque se centró en un argumento: las prisas. «Firmamos el acuerdo porque existía urgencia para disponer de recursos rápidamente», añadió Millana, quien aprovechó sus turnos para tender la mano al resto de grupos de la izquierda tras las críticas, sobre todo de Unidas Podemos, por romper la unidad del Botànic en la capital alicantina. Pero Millana, en ese intento de agradar a sus socios de bancada progresista, también mandó puyas al bipartito de PP y Cs: les criticó por falta de lealtad ante sus continuadas críticas al Gobierno central y a la Generalitat, les acusó de ser poco «proactivos» y lamentó el bloqueo técnico a la mayoría de las enmiendas.

Compromisos que chocan

El concejal socialista, además, recordó que el acuerdo presupuestario está por cumplir. Una veintena de puntos incluye el pacto, en el que destaca la reversión de la mitad de los recortes en Igualdad y Cooperación exigidos por la ultraderecha. «Confiamos en el pacto con Ciudadanos, aunque nuestra apuesta no está carente de riesgos», admitió Millana. Más directo se fue desde Vox, el otro grupo que se posicionó en la abstención, que también recordó que su voto a los Presupuestos no era gratuito. El problema es que las exigencias de ambas siglas colisionan. Sobre todo, en materia social. «Nos mantenemos firmes en el voto, pero esperemos que se cumplan los compromisos», apuntó Ortolá, en un mensaje que la Corporación vinculó directamente a los recortes en dos áreas dirigidas por Ciudadanos.

Ese tijeretazo del 30% a las cuentas de Igualdad y Cooperación fue el principal argumento esgrimido por Compromís, el otro grupo que negoció un acuerdo con Ciudadanos, para rechazar el documento. «No podemos apoyar unos Presupuestos donde esté presente la agenda de la extrema derecha y no tenemos ninguna garantía de la reversión de los recortes pactados con Vox. Y si Barcala tiene que elegir entre tener contento a Vox o al PSOE, la experiencia ya no dice el que ganará». Desde Unidas Podemos fueron más gráficos si cabe. «Cs ha vacilado al PSOE, que tiene sueños húmedos con algún cambio de gobierno inesperado. Por ahora, solo se ha conseguido la consolidación de Vox en el gobierno de facto», apuntó el portavoz morado.

El debate finalizó con la intervención de Barcala, más breve de lo habitual, que aprovechó para evidenciar la división del Pleno entre los que respaldan sus cuentas y los que no. «Aquellos que apartamos el partidismo, afrontando los problemas reales, y quienes nunca están dispuestos a hacer esa concesión», defendió. Y es que, como recordó Barcala, las cuentas del bipartito han conseguido establecer un «lugar común» para 25 de los 29 ediles de la Corporación, incluyendo al PSOE y a Vox.

Sin cambios en el documento tras rechazarse las treinta enmiendas

Por segunda vez en menos de una semana, la Corporación municipal rechazó una treintena de enmiendas al Presupuesto registradas por Unidas Podemos y Compromís. Todas las votaciones parciales cosecharon el mismo resultado: 16 votos en contra (de la unión del PP, Ciudadanos y Vox) y 13 a favor (de las tres izquierdas). Así, se repitió el equilibrio de fuerzas visto en la Comisión de Hacienda, en la que también se rechazaron dos enmiendas de Vox que ayer no se votaron ya que la formación ultra decidió renunciar a ellas. Durante el debate, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, incidió en que su formación volvía a presentar las iniciativas para que se hablase de asuntos como la emergencia climática, el respaldo a las necesidades sociales de la ciudad y la participación ciudadana. «Nuestras enmiendas buscan hablar de lo que ustedes no quieren hablar», apuntó López, en alusión a la derecha. Mientras, desde Compromís, Bellido lamentó que el bipartito de PP y Cs «no esté muy interesado en cumplir el dictamen para la recuperación de Alicante». El portavoz de Vox, Mario Ortolá, en su intervención, pidió al gobierno municipal «dejar de lado las políticas de izquierdas que no le importan a nadie».