La Audiencia de Alicante ha condenado a penas que suman ocho meses de prisión a un empresario de la provincia y que era de los presuntos evasores fiscales que aparecía en la llamada lista Falciani, según la sentencia hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia. El fraude tributario ascendía a 300.000 euros. El acusado tenía depósitos no declarados a Hacienda en depósitos no declarados a Hacienda en la filial suiza del banco Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC).

Las pesquisas se iniciaron por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción el 28 de junio de 2013 ante el juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. La denuncia iba dirigida contra hasta 250 empresarios beneficiarios de estos productos opacos al fisco y que se encontraban en la lista que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades españolas. Muchas de estas denuncias fueron remitidas a las provincias de origen de estos contribuyentes y ésta se remitió a un juzgado de San Vicente del Raspeig, donde el contribuyente tenía el domicilio fiscal.

El acusado alcanzó una conformidad y se declaró culpable de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que se le imputaban, aceptando penas de cuatro meses por cada uno de los delitos, así como al pago de 300.000 euros de multa y una indemnización de 378.619 euros a la Agencia Tributaria.

Esta última cantidad corresponde al dinero defraudado al ocultar en su declaración del IRPF del año 2017 diferentes rentas relacionadas o derivadas de inversiones que tenía ocultas en el HSBC. El condenado ha pagado el dinero que se le reclamaba por lo que se le ha aplicado una atenuante de reparación del daño. También la Audiencia ve dilaciones indebidas.