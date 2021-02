Hosteleros de Alicante y Elche han presentado 500 recursos patrimoniales contra la Conselleria de Sanidad mediante los que reclaman todas las pérdidas económicas sufridas por otros tantos establecimientos desde el primer decreto de cierre a causa del covid, en agosto de 2020, y por las restricciones que han encadenado hasta ahora sus establecimientos, que al menos hasta el 1 de marzo no podrán abrir, y que arrastran pérdidas del 60%.

La Asociación Provincial de Restaurantes (ARA) y la Asociación de Locales de Ocio (Alroa) registraron en la sede del Consell en Alicante los escritos de pérdidas patrimoniales y reivindicaron una reapertura de los negocios «inmediata y sin restricciones» amparándose en el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que avala que los locales vuelvan a abrir al público. Sus portavoces, César Anca y Javier Galdeano, defendieron la falta de informes científicos y de cualquier estudio que confirme que la actividad hostelera está relacionada con el incremento de contagios. Las denuncias por las pérdidas patrimoniales abren un camino por la vía administrativa: la Conselleria de Sanidad se tendrá que pronunciar en el plazo de seis meses, «si no avanzaremos para entrar en vía judicial».

Al sector le interesa más el resultado de la reunión en Valencia con la consellera de Sanidad, Ana Barceló; el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, y otros representantes del gobierno autonómico, para abordar la desescalada prevista a partir del 1 de marzo, en la que participarán la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad (Conhostur); y la Federación de Ocio, Turismo y Juego (Fotur), es decir, las patronales. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha referido a este asunto pidiendo "comprensión" a los hosteleros con las restricciones frente al coronavirus, y ha asegurado que entiende y "empatiza" con el "dolor y con el sufrimiento" de muchas personas que en estos momentos tienen "graves dificultades económicas". Puig ha señalado que la Generalitat tiene "absoluta" voluntad de diálogo con los sectores afectados y de compensar a aquellas economías que "lo están pasando francamente mal", para lo que han puesto en marcha el Plan Resistir, con más de 400 millones de euros. "Si es necesario, continuaremos con una nueva edición de este Plan", ha asegurado Puig, quien ha apelado a "intentar trabajar juntos para salir juntos y rápidamente", y ha afirmado que la hostelería y el turismo serán una de las "vías de salida" de esta crisis económica y social, como lo fue en la crisis financiera.

A la reunión de esta tarde estaba prevista la asistencia de la Coordinadora del Ocio y la Hostelería en la mesa para planificar la desescalada del sector pero finalmente han quedado fuera. El colectivo, con importante implantación entre los hosteleros de la provincia de Alicante, denuncia su exclusión y considera que «el ninguneo del Consell obedece a un castigo como respuesta al carácter crítico» de sus movilizaciones. Las dos últimas protestas fueron una sentada y arrojar monedas ante el Palau de la Generalitat al considerar que las ayudas iniciales del plan Resistir son «limosna» y «calderilla». La Coordinadora resalta que, fruto de esta lucha, el Consell adquirió el compromiso de activar la mesa de trabajo para la desescalada del sector. «El Botànic repite el error que ya cometió al diseñar el plan Resistir sin contar con la participación de la Coordinadora, desarrollando un proceso negociador únicamente con las asociaciones integradas en la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que se convirtió en un fracaso por la falta de recursos asignados». Por este motivo, convocan protestas para este jueves en Alicante y Castellón, y el día 25 ante el Palau de la Generalitat, y la decisión de recurrir el decreto de prórroga de cierre del sector hasta el 1 de marzo.

El sector advierte que no aceptará un «cierre encubierto» ni «abrir de cualquier forma» y reclaman retomar la actividad con las limitaciones de distancia y toque de queda. Antes del cierre actual estaban funcionando con distancia entre mesas, recorte de aforos, límite horario y cancelación de espacios «porque no podíamos usar las barras». De no conseguir un acuerdo satisfactorio, presentarán ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad medidas cautelarísimas, es decir, un recurso contra la resolución que les perjudique solicitando que ésta quede sin efecto mientras se tramita en el juzgado. Actualmente está en vía judicial la reclamación contra el cierre de la plataforma SOS Hostelería. El TSJ la admite a trámite pero no ha entrado a valorar el fondo del asunto. En la reunión de hoy plantearán al Consell ayudas por valor de 500 millones de euros al sector y que se haga cargo de la inversión en sistemas de purificación de los locales para que sean covid cero.

Críticas al bipartito de Alicante por el retraso en las ayudas

Los hosteleros criticaron al bipartito de Alicante por no haber publicado, una semana después de anunciarlo, las bases de las ayudas para el Plan Resistir, que quedan a la discrecionalidad de cada Ayuntamiento. En este sentido, exigen que la convocatoria no incluya como requisito estar al corriente del pago con las administraciones desde que empezó la pandemia y que excluya las deudas desde entonces. También el grupo municipal de Compromís criticó a través de su portavoz Natxo Bellido el retraso del Ayuntamiento en tramitar las ayudas del plan Resistir y puso como ejemplo de lo contrario a los consistorios «progresistas» de València y Elche.

Polémica por el vídeo del PP a favor de reabrir los bares

El PSOE cree que la campaña impulsada por Mazón es «inoportuna e irresponsable»

El vídeo en redes sociales en el que el PP defiende la reapertura de los bares ha generado un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y la oposición de la Diputación. Para el PP, se trata de un formato más para evidenciar su posicionamiento respecto a su apoyo a la hostelería tras haber exigido al Consell que flexibilice las restricciones con un proceso de desescalada por municipios atendiendo a criterios sanitarios. En el vídeo se puede observar a grupos de personas cenando y tomando copas, con la frase: «Basta ya de criminalizar al sector. Por la reapertura escalonada desde el 16 de febrero». El PP ha defendido su postura sobre la reapertura de la hostelería de forma escalonada y atendiendo a los datos sanitarios de cada municipio «porque los hosteleros necesitan trabajar porque no les llegan las ayudas». Según el secretario general del PP en la provincia, Toni Pérez, «no estaremos tan equivocados cuando el Consell ha abierto una mesa para negociar justo lo que estamos proponiendo, pero esto les está haciendo ganar tiempo ante la ausencia de medidas reales tanto desde la Generalitat como desde el Gobierno de España». El portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, lamenta la que, a su juicio, es una actitud «irresponsable» del actual presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Mazón, con respecto a la situación de la hostelería, y le ha exigido que «si quiere ayudar, trabaje más para que las ayudas a la hostelería les lleguen lo antes posible, y no quedarse el último como está ocurriendo». Para Francés, la situación actual requiere «dirigentes con altura de miras, que sean conscientes de la dramática situación que se vive en los hospitales, en las UCIs, y que no se aproveche de los problemas que están sufriendo sectores como el de la hostelería».