La vacunación que arranca esta semana para los mayores en Centros de Día y personas dependientes que precisan atención continuada, no incluye a los cuidadores que no estén dados de alta. Así lo confirmaron ayer desde Sanidad a preguntas de este diario, por lo que únicamente se contempla vacunar ahora a quienes ayudan a personas dependientes y tengan su contrato laboral correspondiente, ya que únicamente ellos constan en los listados que se han remitido a los centros de salud para llevar a cabo el operativo.

En el caso de que la persona dependiente no pueda desplazarse al centro de salud correspondiente pese al apoyo de su cuidador, los enfermeros acudirán al domicilio, pero seguirán la misma premisa en todos los casos: si quien le atiende no está dado de alta, no recibirá la vacuna junto a la persona a la que cuida.

La Conselleria de Bienestar Social tiene registrados en el conjunto de la Comunidad Valenciana a 64.000 cuidadores familiares, que reciben una prestación al respecto, y a otros 11.000 que dan servicio de atención a domicilio. De ellos aproximadamente un 40%, unos 19.000 según datos aportados desde el sindicato de CC OO se encuentran en la provincia de Alicante y son los acreditados para ser vacunados junto a los mayores a los que cuidan.

Sanidad calcula vacunar esta semana a 25.000 grandes dependientes no institucionalizados en toda la Comunidad y empezar también con personas mayores de 90 años, en función de la disponibilidad de dosis. De entrada están confirmadas 39.000 más de Pfizer pero las 8.000 de Moderna no han llegado todavía.

En la provincia, según datos actualizados del INE a julio de 2020, hay 18.136 mayores de 90 años que por su vulnerabilidad se han incluido entre los prioritarios a vacunar en todas las comunidades. Inicialmente se iban a incluir desde los 80 años, pero su elevado número, 200.000 en la Comunidad y 82.184 en la provincia, les ha llevado a limitar los grupos de edad para no crear falsas expectativas.

Como la vacunación de los mayores de 90, -entre los que figuran en la provincia 365 personas que superan los 100 años-, se va a llevar a cabo de forma paralela a la iniciada ayer entre los profesionales de la odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos, desde Sanidad explican que si algún departamento sanitario más pequeño cuenta con vacunas suficientes podrá empezar esta misma semana con las personas mayores.

A todos ellos se les irá llamando y citando desde su centro de salud, porque todos ellos están registrados en Salud Pública, como aseguran los responsables sanitarios.

Para los profesionales sanitarios y las mutuas se han suministrado para esta semana 7.500 dosis, de las que Ibermutua en Alicante ha recibido 450 dosis de Pfizer. Y junto a esta vacunación, la de dependientes. y la de mayores de 90 años siempre que haya viales suficientes, también se continúa con la segunda dosis de los incluidos en otros grupos prioritarios que empezaron antes, como los residentes y trabajadores de residencias que han recibido la primera dosis de la vacuna o que tienen pendientes las dos porque están contagiados. Esta semana se envían 3.000 dosis a residencias; 14.500 a centros de día; y otras 15.000 para sanitarios a los que falta la segunda y dosis.

El total de inmunizados en la Comunidad asciende a 95.470 personas, 1.858 más tras el fin de semana.

La mutua de los profesores calienta motores para la vacuna

La mutua colaboradora con la seguridad social, Muface, que integra a nivel sanitario a la totalidad del profesorado, 27.694 profesionales en la provincia y 78.434 en el conjunto de la Comunidad, calienta motores de cara a la próxima vacunación del colectivo. De momento les ha solicitado a todos que actualizasen sus datos para remitírselos puntualmente a Salud Pública, administración encargada en última instancia de prever la vacunación. Ayer mismo los máximos responsables de Educación, el conseller Vicent Marzà; Sanidad, la consellera Ana Barceló; y Salud Pública, la secretaria autonómica Isaura Navarro, se reunieron para empezar a definir esta vacunación prevista para marzo.