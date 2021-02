Yolanda Ferrández: "La conselleria tiene personal compensando el exceso laboral, lo que faltan son vacunas"

Me incorporé a primeros de enero al equipo de vacunación en el departamento del Hospital General de Elche. Todos sabemos que hay muchísima carga asistencial y, con la bolsas agotadas, se ha echado mano hasta de la última enfermera, pero no solo para reforzar servicios sino también por bajas por contagios covid, porque los positivos deben estar de 10 a 15 días en casa y la falta de personal es importante. Los que estamos dispensados de la labor asistencial nos registramos en abril para que nos llamaran cuando nos necesitaran y me llamaron en enero.

¿Para vacunar?

En el equipo de vacunación les venía ideal una enfermera y empecé en enero con la campaña de vacunación al personal sanitario de todo el departamento, incluidos de la privada, en cocina, mantenimiento. Quedarán unos 400 por vacunar de la segunda dosis porque recibieron las primeras dosis tardías, porque estaban de baja o tenían algún problema de alergias o fármacos.

¿Cuántas dosis logra usted de cada jeringa?

Siete dosis. Es complicado sacarlas, exige una tarea de precisión pero con calma sacamos las siete.

¿Resulta estresante? ¿Cómo lo organizan?

Es intenso por las características de la vacuna y los envíos. Nos llega descongelada y no podemos mantenerlas mas de cinco días en refrigeradores de la vacuna hospitalaria, por eso se programa para administrarlas todas en los días que llegan y por equipos de mañana o de tarde, no se pueden guardar.

¿Sabe de alguien que se le haya colado? Póngase en la piel de la compañera a la que le ha pasado.

A nosotros no nos ha pasado. Estaban todos citados y sabemos el personal que hay en el hospital. Gestionándolo bien no debe haber este tipo de problemas, pero tampoco hemos tenido a nadie que se hay pasado por aquí. A quien le haya pasado no debe sentirse mal porque si te dicen que el que viene es de un servicio, le vacunas y ya está. Puedes ir con un listado pero no hay por qué dudar de la palabra de la gente. En el ámbito hospitalario es más complicado que pase que en Atención Primaria. Hemos trabajado con listados de los servicios y de la gente a la íbamos a administrar la vacuna.

¿Una lista con nombres y apellidos? ¿Se puede cumplir?

Hay compañeras que se han dedicado a hacer el registro nominal de todas las vacunas y de cada persona. Se ha hecho con cualquier vacuna, es como la huella, con este lote y esta marca, y ahora no iba a ser distinto. La diferencia es que ha sido mucha gente. La de la gripe suele ser grande y esta, en dimensión, va a ser muchísimo más grande.

¿Exige hacer horas extra?

Personal de enfermería en Medicina Preventiva sí que ha estado mañana y tarde, todo el día. Ya se les compensará en jornadas o económicamente. Todavía se trabaja a cuenta.

¿Con la vacunación masiva volverán a necesitarle?

Todo será en función de la cantidad de vacunas que se envíen. Más que de personal el problema es de disponibilidad de vacunas. Si envían pocas, unas 3.000 a la semana o para quince días, se puede asumir desde los equipos de Atención Primaria, no es distinto a la campaña de vacunación de la gripe. Pero si de repente la Comunidad se hace con 10.000 vacunas para un departamento habría que organizarlo más allá de los centros de salud, y para eso está la asistencia hospitalaria, para reforzar.

¿De quién depende?

No depende de la conselleria. Si dispusiera de más vacunas enviaría más a los departamentos y para todos los grupos. Todos sabemos el mercadeo que hay de la vacuna, y las compañías farmacéuticas marcan el ritmo con su producción. La conselleria tiene personal, por supuesto compensando exceso de jornada, pero todo el mundo está «a full» y lo que faltan son vacunas. También hay infraestructuras más grandes si hacen falta que los centros de salud, solo hay que ver cómo organizarlo, hay cines, pabellones, centros sociales, con estructura física para albergar a mucha gente y con todas las medidas que hay que tener.

¿Cuál es la peor situación que ha vivido durante la pandemia?

Sentí miedo cuando no quedaba espacio para pacientes que no eran covid y podría llegar el momento de decidir a quién atiendes y a quien no. El personal de Urgencias lo ha vivido muy mal. A diferencia de la primera ola la gente no está confinada y hace su vida normal. Siguen teniendo infartos, accidentes laborales, cáncer y sentía miedo al ver cada vez más covid que atender, porque necesitan tratamiento inmediato. Sin el personal no se habría conseguido, han estado al pie del cañón sin poner pegas.