En la vida en prisión, todos los bienes pueden considerarse pequeños tesoros. Y sobre todo, el tabaco no es un lujo que esté al alcance de todos. Un recluso del penal alicantino de Fontcalent se enfrenta a penas de casi seis años de prisión por atracar violentamente a otro interno del centro en su propia celda para arrebatarle tres cigarrillos y un mechero. Un botín para el que no dudó golpearle con un cenicero en la cabeza y que no pudo ser encontrado. El singular atraco acaba de llegar a un juzgado de lo Penal de Alicante para que celebre el juicio.

Los hechos ocurrieron el 11 de de enero de 2018 en el módulo cuatro de la prisión alicantina de Fontcalent. La víctima se encontraba en el interior de la celda, cuando fue abordada por el acusado que le pidió un cigarrillo. El preso se negó a dárselo, algo ante lo que su compañero de penal reaccionó violentamente. Agarró un cenicero y empezó a golpearle con él en la cabeza. Tras el ataque, se dio a la fuga, llevándose tres cigarrillos y un mechero del herido. Asimismo, le advirtió de que cuando bajara al patio le iba a quitar la tarjeta y todo lo que llevara encima.

El presunto agresor tenía antecedentes por delitos de robos con fuerza, así como por lesiones en el ámbito familiar, según consta en el escrito de acusación.

La víctima tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas en la cabeza, concretamente en la ceja y en la nariz, por las que tuvo recibir puntos de sutura y que le han dejado una pequeña cicatriz, que le causó un perjuicio estético.

Estas heridas, a pesar de que tardó ocho días en recuperarse, han motivado que el procesado sea imputado además de por el robo violento, por un delito de lesiones. Las penas que le reclama la Fiscalía de Alicante son de tres años y ocho meses por el atraco, así como otros dos años más por las lesiones. Casi seis años de prisión. A esto se suma el que se reclama una indemnización de 920 euros por el perjuicio estético que le supuso el ataque. El Ministerio Público ha tenido en cuenta también que concurre una agravante de reincidencia.

En el escrito de acusación, se hace constar que ni el tabaco ni el mechero pudieron ser recuperados. De todos modos, la víctima no reclamaba nada por lo robado. Sus reclamaciones son por las lesiones. El juicio está pendiente de fecha en un juzgado de lo Penal de Alicante.